Savunma sanayii, otomotiv, yazılım teknolojileri ve girişimcilik sektörlerinin deneyimli isimleri, 7-8 Aralık 2021 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi'nde buluşacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bünyesinde düzenlenen Turgutlu Teknoloji Günleri'nin bu sene ikincisi gerçekleşiyor. Bu sene "Öğrencilere Sektör Hakkında Tavsiyeler ve Akıllı Teknolojiler" teması ile düzenlenen etkinlik 7 - 8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Dolu dolu geçecek bir program ile iki gün sürecek etkinlik, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Seramiksan Konferans salonunda gerçekleşecek.

Farklı sektörlerden deneyimli isimler konuk olacak:

Savunma sanayii, otomotiv, yazılım teknolojileri ve girişimcilik gib farklı sektörlerden deneyimli isimlerin öğrenciler ile deneyimlerini paylaşacakları etkinlikte aynı zamanda teknolojik gelişmeler konuşulacak ve sektörler hakkında bilgi paylaşımları yapılacak.

Hem sosyalleşebileceğiniz hem de sektörel bilgi ve deneyimlerinizi artırabileceğiniz Turgutlu Teknoloji Günleri'nin programına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.