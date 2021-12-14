Red Bull'dan Latifi'ye 'Bir Ömür Faydalanabileceği' Hediye

Formula 1'de yarışın bitimine 5 tur kala kaza yapan ve güvenlik aracının piste çıkmasına neden olan Nicholas Latifi'ye Red Bull takım patronundan teklif geldi. Takım patronu Christian Horner, Latifi'ye hayatı boyunca bedava Red Bull sunabileceklerini açıkladı.

Formula 1 2021 sezonu, bu sporun hayranı olan ve aramıza yeni katılan herkese neden Formula 1’i sevdiğimizi hatırlatan bir sezon oldu. Uzun yıllardır süren durgun ve tahmin edilebilir sezonların ardından bu yıl, Red Bull ve Mercedes-AMG takımları arasındaki kıyasıya mücadele, Max Verstappen ve Lewis Hamilton’ı son yarışa kadar karşı karşıya getirdi. İkili, sezonun son yarışına eşit puanlarla başladı.

2021 yılı boyunca kat edilen binlerce kilometre yol, atılan yüzlerce tur ve sona eren onlarca yarışın ardından şampiyonluk, 58 turluk son yarışta belirlenecekti. Fakat yarış, hiç beklenmedik bir şekilde, tam da sonuçlar kesin diye düşünürken büyük bir sürpriz yaptı. Hamilton’ın açık farkla birinci sırada, Verstappen’in ikinci sırada sürdürdüğü yarışın bitişine son 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yaptı ve güvenlik aracı piste çıktı. Verstappen lastiklerini yenilerken, Hamilton pite giremedi.

Latifi, ömür boyu Red Bull almaya aday oldu

Güvenlik aracı sırasında alınan ani bir karanlık değişikliğiyle Hamilton ve Verstappen arasındaki tur farkı yemiş araçlar, güvenlik aracını solladılar. Böylece yepyeni lastiklere sahip olan Verstappen, Hamilton’ın arkasına yanaştı. Beklendiği gibi yeni lastik avantajıyla Verstappen, Hamilton’ı son turda geçerek dünya şampiyonluğunu elde etti. Günün en büyük sürprizinin yaşanmasını sağlayan Latifi de Formula 1’de ilk kez bu kadar konuşuldu.

İnternet, Latifi’nin şampiyonluğunu kaderini değiştirmesini konuşurken bir açıklama da Red Bull takım patronu Christian Horner’dan geldi. Horner, Latifi için “Latifi kesinlikle ömür boyu yetecek kadar Red Bull alacak! 2010’daki Vitaly Petrov gibi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan işin kötü yanı, Latifi, bir yandan Red Bull hayranlarının desteğini alıyor, diğer yandansa Mercedes-AMG hayranlarının öfkesine maruz kalıyor…

Max Verstappen, son yaptığı açıklamada Mercedes-AMG patronu Toto Wolff’ün kendisine tebrik mesajı yolladığını açıkladı. Bu da Mercedes’in tartışmalı güvenlik aracı olayından çıkan sonucu kabul ettiği anlamına geliyor.