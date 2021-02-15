Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hürriyet'i taklit edip adına sahte haber yapan sitelere tepki gösterdi. "Bu haber sahtedir" diyen Yılmaz, haberle ilgili dolandırıcılık girişimi olduğunu belirtti.

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, zaman zaman sahte haberlerle gündeme gelebiliyor. Kişisel hesabından yaptığı paylaşımlarla bu tür sahte haberleri yalanlayan Yılmaz, bugünkü paylaşımıyla da Hürriyet'i taklit edip adına sahte haber yapan sitelere tepki gösterdi.

Katıldığı bir programdan fotoğrafının yer aldığı ve "Cem Yılmaz Koronavirüsten Nasıl Kâr Elde Edilebileceğini Açıklıyor" başlığıyla sanki Hürriyet gazetesinde yayınlanmış gibi lanse edilen bir görseli paylaşan Yılmaz, bu haberin sahte olduğunu ve bu haberle ilgili dolandırıcılık girişimi olduğunu belirtti.

Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım:

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Cem Yılmaz, Hürriyet gazetesinde yayınlanmış gibi lanse edilen sahte habere dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Selamlar, iki haftadır özellikle Facebook ve diğer medyalarda, Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlanmış bu sahte haber ile dolandırıcılık girişimi varmış. Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım. Bu sahtedir. Tıpkı birçok şey gibi. Uyanık olmanızı öneririm."

Twitter hesabında 15 milyona yakın takipçisi bulunan Cem yılmaz, zaman zaman bu tür sahte haberlerle veya kendi adına açılan sahte hesapların yaptığı paylaşımlarla gündeme gelebiliyor. Geçtiğimiz yıl kendi ismiyle açılan sahte sosyal medya hesaplarına ve onu takip edenlere sert tepki gösteren Yılmaz, "Sahte hesapta yazılanlar üzerinden devamlı şahsıma tepki gösteriliyor. Şu oyunu bırakın artık yahu!" diyerek tepkisini dile getirmişti.