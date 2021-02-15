Turbli adlı web sitesi, NOAA/NWS verilerini kullanarak bir sonraki uçak yolculuğunuz için türbülans tahmininde bulunuyor. Uçuşunuzla ilgili sunulan detaylı raporda, kalkış ve iniş sertlikleri gibi farklı tahminler de yer alıyor.

Daha çok uzak mesafeli seyahatler için tercih edilen uçak yolculukları, bazıları için artık sıradan bir hal alsa da bazıları için gerilim dolu anlar yaşatabiliyor. Eğer ikinci grupta yer alan kişilerden biriyseniz kalkış ve varış yerlerindeki hava tahminleri, uçaktaki oturma haritası, uçağın yaşı ve tarihi gibi birçok detaya hâkim olmak istersiniz.

İster uçuş korkusundan dolayı, isterse de havacılık tutkusundan dolayı olsun uçuşunuzla ilgili tüm ayrıntıları önceden almak istiyorsanız, bir sonraki uçak yolculuğunuz için türbülans şansı olup olmadığını tahmin eden Turbli adlı web sitesi ilginizi çekebilir.

Bir sonraki uçuşunuzda türbülans şansı olup olmadığını gösteren web sitesi:

Buradaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz Turbli'de uçuşunuzda türbülans şansı olup olmadığını kontrol etmek için başlangıç ve varış noktasını girmeniz, ardından da uçuşunuzun bugün mü yoksa yarın mı olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Sonrasında Turbli, tanımınızla uyuşan tüm uçuşları listeliyor ve bunlar arasından kendi uçuşunuzu seçtikten sonra hava durumu ve uçağa bağlı tahminler alıyorsunuz.

Yaklaşan uçuşunuz için tahminler, grafikler ve birçok rakam içeren oldukça ayrıntılı bir rapor sunan Turbli, aynı zamanda uçuşunuz boyunca hangi zaman aralığında türbülans şansının en yüksek olduğunu da gösteriyor. Bununla birlikte kalkış ve iniş sertlikleri de raporda tahmin olarak sunuluyor.

Turbli, bu tür konulara ilgi duyan kişiler için oldukça kullanışlı bir web sitesi olsa da sunulan raporların yalnızca tahminlerden ibaret olduğunu, farklı faktörlerin de bunları etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor.