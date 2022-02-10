Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' Serisi Kitap Oldu

Geçtiğimiz ay yeni stand-up gösterisi Netflix'te yayımlanan Cem Yılmaz, Twitter üzerinden yeni bir haberi hayranlarıyla paylaştı. Yılmaz yaptığı açıklamalarda, 'Karakomik Filmler' serisinin senaryolarının kitaplaştırıldığını duyurdu.

Türkiye’nin en ünlü oyuncu ve komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz, en son ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli gösterisiyle popüler yayın platformu Netflix’te yer almıştı. Birçok eleştiriye maruz kalsa da bu stand-up gösterisi, geçtiğimiz ay platformda zirveye oturmayı başarmıştı.

Bunun yanı sıra Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Yahşi Batı’nın devamı olabileceği ifade edilen yeni projesi ‘Galata Canavarları’nı resmi Twitter hesabı üzerinden duyurmuştu. Ayrıca 48 yaşındaki komedyen, tüm dünyada devam eden NFT çılgınlığına da geride bıraktığımız aylarda katılmış ve kendi koleksiyonlarını satışa sunmuştu. Şimdi de Yılmaz, yeni bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Ancak bu seferki gelişme yeni bir proje veya NFT koleksiyonu ile ilgili değil, daha önce çektiği filmler ile alakalıydı.

Karakomik Filmler serisi kitaplaştırıldı

Ünlü oyuncu resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sevilen seri ‘Karakomik Filmler’in senaryosunun kitaplaştığını hayranları ile paylaştı. Açıklamalara göre iki farklı kitaptan oluşan serinin ilkinde Karakomik Filmler’in serisinin de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak, ikincisinde ise Deli ve Emanet filmlerinin senaryoları bulunuyor.

Karakomik Filmler serisinin 2019 yılında vizyona giren ilk filminde 2 Arada ve Kaçamak isimli iki ayrı film yer alıyordu. Serinin devam filmi olan ve 2020 yılında hem sinemalara hem de Netflix’e gelen Karakomik Filmler 2’de ise, Deli ve Emanet isimlerindeki iki farklı hikâye yer alıyordu. Her iki yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini de Cem Yılmaz üstleniyordu.

Kitapların İnkilap Kitabevi tarafından yayımlandığını kaydeden başarılı komedyen, takipçilerine yaptığı paylaşımına şu açıklamaları da ekledi, “Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma iki yeni kardeş geldi.”