Diamond Elite Platinum Plus gösterisiyle Netflix’te yer alan ve birçok eleştiriye maruz kalan Cem Yılmaz, bu eleştirilere bugün bir yanıt daha verdi. Yılmaz, yeni gösterisinin Netflix’te en çok izlenen yapım olduğunu paylaştı.

Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, son olarak ‘Diamond Elite Platinum Plus’ isimli stand-up gösterisiyle Netflix’te yer aldı. Hicivsel bir anlatıya sahip olan stand-up gösterisindeki bazı esprilerse son günlerde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle gösterideki ‘kiliseden bozma ev’ esprisi, pek çok kişinin tepkisine neden olmuştu.

Cem Yılmaz, bu tepkilerin ardından göndermeli bir videoya yer vererek ‘Sanatçı toplumun aynasıdır.’ ifadelerini kullanmıştı. Cem Yılmaz’ın eleştirel esprileri tartışılmaya devam ederken Yılmaz, bugün bir paylaşım daha yaparak kendisi hakkındaki eleştirilere yeniden cevap verdi. Yılmaz, Netflix Türkiye’de bugün en çok izlenen yapım olduğunu açıkladı.

“Cem bitmiş” eleştirilerine göndermeli yanıt

Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımda Netflix’in “Türkiye’de Bugünün Top 10 Dizi Listesi”ni paylaşarak birinci sırada olduğunu gösterdi. Yılmaz, bugünün en çok izlenen yapımlarını ve yapılan eleştirilerle duyurdu ve yapımları “3- Witcher bozdu 2- Look Up yaramaz 1- Cem Bitmiş.” ifadeleriyle listeledi.

Cem Yılmaz’a yönelik yapılan eleştirilerin birçoğunda ‘Cem Bitmiş’ benzeri ifadeler yer alıyordu. Gazeteci Ahmet Hakan da geçtiğimiz gün kaleme aldığı yazısında Yılmaz’ın gösterisi için “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi’ cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız… Gideri var.” ifadelerini kullanmıştı.