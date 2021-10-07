Cem Yılmaz, dijital ortamda yaptığı çizimleri Blockchain teknolojisi ile imzalayarak satışa sundu. Şu an için 3 farklı NFT'yi satışa sunan Yılmaz, 5 Ethereum'a kadar teklif almış durumda.

Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, kripto para dünyasında son dönemlerde adeta rüzgar estiren kripto para işine giriştiğini duyurdu. Cem Yılmaz, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, bir platform üzerinden satacak. Ünlü komedyen, konuyla ilgili açıklamalarında "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Şu ana kadar 3 adet olan NFT'lerin sayısının, önümüzdeki dönemlerde artması bekleniyor. Komedyen, şu ana kadar oluşturduğu NFT'lerde oldukça etkileyici bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Üstelik Yılmaz NFT'lerine hiç de fena olmayan teklifler verilmiş durumda.

İşte Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler

Yukarıdaki fotoğraflar, Cem Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'lerin kopyalanmış halleri. Yani orijinal değiller. Yılmaz, bu görüntüleri Blockchain teknolojisi ile dijital ortamda imzaladı. Yani NFT'leri satın alan kişiler, yukarıdaki görüntülerin bizzat Cem Yılmaz tarafından imzalanmış haline sahip olacaklar. Şöyle düşünün; burada gördüğünüz görüntüler ile Mona Lisa'nın hemen her yerde bulunan tabloları aynı statüde. Leonardo da Vinci'nin çizdiği ve aslında tek olan tablo ise Paris Louvre Müzesi'nde. Cem Yılmaz oluşturduğu orijinal içerikler de Louvre Müzesi'ndeki tablo ile statüde. Aradaki fark, ünlü komedyenin çizimlerinin dijital ortamda imzalanmış olması.

Yılmaz NFT'leri için verilen tekliflere baktığımızda, hiç de fena olmayan fiyatlarla karşılaşıyoruz. Yılmaz'ın çizimlerine verilen en yüksek teklif, tam 5 Ethereum. Ethereum'un bugünkü fiyatıyla bu teklif, 17 bin 700 dolar ediyor. Diğer NFT'ler içinse 2 Ethereum (7.080 dolar) verilmiş durumda. Bir süre açık artırmada kalacak NFT'ler, açık artırma sonunda en yüksek fiyatı veren kullanıcıya satılmış olacak.

Eğer siz de Cem Yılmaz'ın oluşturup imzaladığı NFT'lere göz atmak ve teklif vermek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.