Oluşturduğu NFT'lerine yenilerini ekleyen Cem Yılmaz, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendi yüzünün resmedildiği 'ikon' NFT'leri satın alanlara ayrıcalık tanıyacağını söyleyen Yılmaz, siyah beyaz tasarıma sahip NFT'yi alan kişinin ömür boyunca gösterilerine ücretsiz girebileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın NFT işine girdiğinden ve bazı çizimlerini NFT olarak açık artırmaya sunduğundan bahsetmiştik. Bu bağlamda; o günlerde Yılmaz'ın 3 çizimi NFT olarak satışa sunulmuştu. Şimdiyse bunların sayısı arttı ve Cem Yılmaz, kendine ait bir avatarın farklı renkli versiyonlarını yine OpenSea isimli platform üzerinden çıkardı.

Satışa sunduğu NFT'lerle ilgili bir açıklamada bulunan komedyen, bu NFT'lerin yalnızca bir koleksiyondan ibaret olmadığını da gözler önüne sermiş oldu. Zira Cem Yılmaz, yüzünün yer aldığı ikonları satın alan kişilerin gösterileri için 2 kişilik davetiye kazandığını açıkladı. Üstelik siyah beyaz tasarıma sahip olan NFT'yi satın alan kişi, Cem Yılmaz'ın bütün gösterilerine ücretsiz olarak girebilecek.

İşte Cem Yılmaz'ın yeni NFT'si

Cem Yılmaz tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar, ne zaman ve nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. NFT works for me this way... (NFT'nin anlamı benim için bu)

Pek çok kesim NFT'leri kara para aklama aracı olarak görüyor olsa da Cem Yılmaz'ın başlattığı girişim, önümüzdeki dönemlerde daha fazla yaygınlaşır ve NFT'ler için gerçek bir kullanım amacı ortaya çıkar gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Cem Yılmaz'ın NFT'lerini görüntülemek isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.