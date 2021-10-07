Türk sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı bir isim olan Satrayni, NFT sektörüne giriş yaptı. Yaptığı fotomontaj çalışmaları ile bilinen fenomen, bu paylaşımlardan bazılarını dijital ortamda imzalayarak, satışa çıkardı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın NFT işine giriştiğinden ve oluşturduğu NFT'leri OpenSea isimli bir platform üzerinden açık artırmaya çıkardığından bahsetmiştik. Daha bu olay sindirilememişken şimdi bir ismin daha NFT'lerini satışa sunduğu anlaşıldı. Bu isim, Türkiye'deki sosyal medya dünyasının özellikle de fotomontaj konusundaki önemli isimlerinden, namıdiğer Satrayni'ydi.

Satrayni de tıpkı Cem Yılmaz gibi, OpenSea isimli NFT platformunu tercih etti. Şu an için dijital ortamda imzalanmış 9 içeriğin yer aldığı bir koleksiyon oluşturan internet fenomeni, bu koleksiyonu satmak için de harekete geçmiş durumda. Sosyal medyada yaptığı montajlarla dikkat çekmeyi başaran isim, bundan sonra NFT'leri ile de çok konuşulacak gibi görünüyor.

İşte Satrayni'nin NFT koleksiyonu

Aslına bakacak olursak Satrayni'nin oluşturduğu NFT koleksiyonunda yer alan içeriklerin bazıları, zaten daha önceden paylaşılmıştı. Yani Satrayni'yi takip eden kullanıcılar, yukarıdaki görüntüler ile daha önce de karşılaştılar. Ancak yukarıdaki koleksiyon, dijital ortamda imzalanmış durumda. Yukarıdaki görüntülerin benzeri her yerde olsa da Satrayni, yalnızca yukarıdaki paylaşımların orijinal olduğunu belirtmiş oldu.

Satrayni, oluşturduğu NFT'ler için oldukça uygun fiyatlar talep ediyor. Bu bağlamda; koleksiyonun parçaları için 0,1 Ethereum ila 0,3 Ethereum arasında ödemelerle doğrudan satın alma yapılabiliyor. 0,1 Ethereum 360 dolar civarında para ediyor olsa da Satrayni'nin koleksiyonu, bu NFT'lerin kat be kat fazla kişiye ulaşmasıyla dudak uçuklatan rakamlara satılabilir.

Eğer siz de Satrayni'nin NFT koleksiyonuna ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.