1990'ların sonlarına doğru teknoloji dünyasında dikkat çeken bir şirket nasıl büyük bir sahtekarlık hikâyesi yazmış olabilir? Bu içerikte, Centennial Technologies isimli şirketin yarattığı yıkımın öyküsünü anlatıyoruz.

Centennial Technologies, 1990 yılında Emmanuel Pinez tarafından kurulmuş olan bir teknoloji şirketiydi.

Şirket, hafıza kartları ve elektronik bileşenler üreterek teknoloji sektöründe hızlı bir büyüme göstermiş ve de 1990'ların ortasında Nasdaq'ta işlem görmeye başlamıştı.

Yatırımcıların da ilgisini çekmiş vee hisseleri hızla yükselişe geçmişti. Ancak, daha sonra büyük bir skandal patlak verecekti.

Centennial Technologies’in CEO’su Emmanuel Pinez, 1994-1996 yılları arasında çok büyük bir dolandırıcılık düzeni kurmuştu.

Şirket aslında üretmediği ve satmadığı ürünler için sahte satış belgeleri düzenliyor ve var olmayan gelirleri varmış gibi gösteriyordu.

Öyle ki, müşterilere hafıza kartları yerine meyve sepetleri gönderdiği bile olmuştu.

Yaptığı sahte gönderileri satış olarak kaydediyorlardı ve bu şekilde Pinez ve ekibi şirketin gelirlerini yaklaşık 40 milyon dolar fazla göstermişti.

Yatırımcılar da şirketin açıkladığı sahte kâr rakamları ve Pinez'in sürekli olarak medyada övdüğü büyüme potansiyeline inanmıştı.

Hisseler hızla yükselmiş ve Centennial kısa sürede Wall Street’in yeni gözdesi olarak görülmeye başlamıştı.

Öy1e ki 1996’ya gelindiğinde hisseler %451 artışla 55.50 dolara bile ulaşmıştı.

Ancak gerçek, oldukça farklıydı…

Şirket aslında 28 milyon dolar zarar ediyordu fakat 12 milyon dolar kâr açıklamıştı.

Bir şekilde şirketin raporlarındaki tutarsızlıklar sonunda dikkat çekti ve Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) durumu incelemeye aldı.

Kısa süre sonra kaçınılmaz sona gelindi ve Centennial’ın mali tablolarının büyük bir dolandırıcılık üzerine kurulu olduğu ortaya çıktı.

Bu ifşanın ardından hisseler hızla yere çakıldı ve bu çöküşle 20.000’den fazla yatırımcı büyük kayıplar yaşadı…

Pinez ise menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarıyla yargılandı.

Özetle Centennial Technologies’in yarattığı bu yıkım, yatırımcılara büyük kayıplar yaşatan bir skandal olarak tarihe geçti.

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