Kripto para dünyasında, 2016 yılında yaşanan Bitfinex borsasının siber saldırıya uğraması olayı, o dönem milyonlarca kişinin dikkatini çeken ve hâlâ yankıları süren bir dijital soygun olarak tarihe geçmişti. Bu içerikte bu olayın derinliklerine dalıyoruz.

Bitfinex, 2012 yılında kurulmuş olan ve dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan bir platform.

Merkezi Hong Kong’da bulunan ve Giancarlo Devasini ile Raphael Nicolle tarafından kurulan Bitfinex, 2016 yılında oldukça tatsız bir hadise yaşadı.

Bitfinex’in sistemlerindeki bir güvenlik açığının fark edilmemesi kullanıcıların hesaplarından tam 119.754 Bitcoin çalınmasıyla sonuçlandı.

Bir hacker, sistemdeki açığı Bitfinex’ten önce fark etmiş ve hiç tereddüt etmeden bu fırsatı değerlendirmişti.

Çalınan Bitcoin’lerin toplam değeri o dönem yaklaşık 72 milyon dolardı. Bugünkü değeriyse yaklaşık 7,6 milyar dolar…

Bahsettiğimiz siber saldırı, henüz Bitcoin’e yönelik ilginin yeni yeni şekillendiği yıllarda yapılmıştı.

Bu sebeple, olayın hemen ardından Bitcoin’in değeri hızla düşmeye başladı ve yatırımcılar arasında büyük bir şok dalgası yarattı.

Yani bu olay yalnızca Bitfinex borsasını kullanan yatırımcıları değil, tüm yatırımcıları etkilemişti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise, işlemi gerçekleştirdikten sonra izini kaybettirmek için Bitcoin’leri farklı cüzdanlara yönlendirmiş ve bir süre hiç dokunmamıştı.

Bu sayede, güvenlik uzmanlarını ve yetkilileri uzun süre yanıltmayı başarsa da ilerleyen yıllarda paranın küçük miktarlarda hareket etmeye başlaması işleri değiştirdi.

Soygunun gizemi tam 6 yıl boyunca tespit edilemedi. Ancak 2022 yılının şubat ayında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı!

FBI, çalınan Bitcoin’leri aklamaya çalışan, Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan isimli evli bir çifti New York’ta tutukladı.

Bu isimler, yıllarca Bitcoin’leri dark web üzerindeki borsalar üzerinden aklamaya çalışmışlardı ve bu süreçte sahte kimlikler kullanarak işlemleri otomatikleştiren programlardan yararlanmışlardı.

FBI, Lichtenstein’ın bulut depolama hesabında saldırı ile bağlantılı cüzdanların şifrelerini bulunca, 94.000 Bitcoin’e el koyuldu.

Ele geçirilen fonların o zamanki değeri yaklaşık 3,6 milyar dolardı ve bu olay Amerika Adalet Bakanlığı’nın tarihindeki en büyük mali el koyma olarak kayıtlara geçti.

Bu fonların bugünkü değeriyse tam 5,9 milyar dolar!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: