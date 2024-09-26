Nükleer Felaket Bölgesi Çernobil'de Keşfedilen 'Süper Solucanlar' Neyin Nesi? İnsanlığın Umudu Olabilirler!

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Çernobil'de keşfedilen solucanlar, beklenenin aksine hiç zarar görmemiş gibi duruyorlar. Onların bu süper güç gibi geliştirdikleri bağışıklık, gelecekte insanların umudu da olabilir.

Çernobil’e 1986 yılında yapılan nükleer saldırı ve sonuçları, yıllardır hem bilim insanları hem de sıradan insanlar için merak uyandırıyor. Felaket bölgesindeki araştırmalar, oradaki organizmaların nasıl evrildiğine ve yaşam şekline dair önemli ipuçları da sunuyor.

İçeriğimizde bahsedeceğimiz çalışma, basit yapıya sahip nematod solucanlarının, bu yüksek radyasyonlu ortamda inanılmaz bir şekilde hayatta kalma ve üreme yeteneklerini nasıl geliştirdikleri ortaya koyuyor.

Solucanlar, yüksek radyasyondan zarar görmemiş.

çernobil

2024 senesinde Çernobil’e giden bilim insanları; nematod isimli, basit genetik yapıya sahip ve hızla üreyen küçük solucanları inceledi. Bunu yapmak için nematodları, çürümüş meyvelerden ve topraktan topladılar. Sonra da bölgedeki radyasyonun seviyesine baktılar.

Bölgedeki radyasyonun seviyeleri; büyük şehirlerdeki düşük seviyelerden, uzayda görülen yüksek seviyelere kadar farklılık gösterdi.

Bölesine tehlikeli bir yerde yaşayan organizmalar için beklenenin aksine, nematodların genomlarında hiçbir hasar belirtisi yoktu.

Radyasyona karşı bağışıklık geliştirmişler.

solucan

Felaket bölgesinde yaşayan hayvanların, başka yerlerde yaşayan türlerden genetik olarak farklı olduğu daha önce de keşfedilmişti.

Bu araştırmada araştırmacıların bulguları, bu özel solucan türünün Çernobil’deki yaşamları sayesinde yeni bir yetenek geliştirdiklerini ortaya koydu. O seviye bir radyasyona rağmen bağışıklık kazanarak hayatta kalabiliyorlardı…

Araştırmacılar, böyle bir durumun, bir gün insan tıbbında kullanılmak üzere uyarlanabilecek DNA onarım mekanizmaları hakkında bazı bilgiler sunabileceğini söylüyor.

Kaynaklar: PNASIndependent

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