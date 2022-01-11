CESSMU Kimya Mühendisliği Günleri 13 Ocak'ta Başlıyor

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan CESSMU tarafından düzenlenen Kimya Mühendisliği Günleri 13 Ocak'ta başlıyor. İki gün sürecek etkinlik, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşecek.

CESSMU (Chemical Engineering Student's Society of Marmara University), bölüm öğrencilerine mesleki ve sektörel tanıtımlarda bulunan, bölüm içerisinde ve diğer fakülte bölümleri arasında sosyalleşmeyi sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyen aktif bir öğrenci kulübü. Kulübün etkinliklerinden biri de her sene düzenlenen Kimya Mühendisleri Günleri.

Bu sene 13 - 14 Ocak tarihilerinde gerçekleşecek olan etkinlikte sektörden pek çok önemli isim yer alacak ve öğrenciler ile deneyimlerini paylaşacak. Etkinlik, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşecek.

Katılım belgesi ve sürpriz hediyeler:

Türkiye'nin önde gelen firmalarından profesyonellerin katılacağı etkinlikte öğrenciler bölümlerinin kariyer seçenekleri, departmanlar ve sektör hakkında bilgi edinme şansı elde edecek.

Tüm öğrencilere açık olan etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler katılım belgesi de alacak. Ayrıca etkinlikte pek çok sürpriz hediye ve çekiliş de olacak. Siz de etkinliğe katılmak isterseniz buraya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.