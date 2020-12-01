Chang'e-5, Ay'ın Yüzeyine Başarılı Bir Şekilde İndi

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından kasım ayında fırlatılan uzay aracı Chang'e-5, Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Araç, Ay'dan örnekler topladıktan sonra Dünya'ya geri dönecek.

Uzay yarışına oldukça hızlı bir şekilde giriş yapan Çin, 23 Kasım tarihinde Chang'e-5 aracını gezegenimizin uydusuna gitmek üzere fırlatmıştı. Uzay aracı, 5 gün sonra yani 28 Kasım tarihinde ise Ay'ın yörüngesine ulaşmıştı.

Tech Crunch'ın Çin devlet haber ajansından aktardığı habere göre Chang'e-5 uzay aracı, Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Uzay aracı, Ay'dan aldığı kaya örnekleriyle birlikte Dünya'ya geri dönecek.

Chang'e-5 uzay aracı, Ay'ın yüzeyine inmeyi başardı

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Chang'e-5 uzay aracının doğu standart saatine göre sabah saat 10 sularında Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yaptığını duyurdu. Yukarıda da söylediğimiz gibi uzay aracının görevi, Ay'dan toprak ve kaya örnekleri getirmek olacak. Bunu daha önce sadece ABD ve Sovyetler Birliği gerçekleştirmişti. Görev, başarılı bir şekilde tamamlanırsa Çin, bunu gerçekleştiren üçüncü ülke olacak.

Chang'e-5 uzay aracında herhangi bir ısıtıcı ünite bulunmuyor ki bu da Ay'ın dondurucu gece soğuklarına dayanamayacağı anlamına geliyor. Aracın örnekleri toplayıp başarılı bir şekilde geri dönebilmesi için önünde 14 Dünya günü gibi bir süre bulunuyor. Aracın geri dönüşünün 16 ya da 17 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Daha önce Ay'dan örnek toplayan iki ülkenin ABD ve Sovyet Rusya olduğundan bahsetmiştik. ABD, 1969 yılında gerçekleştirdiği Apollo 11 ve Apollo 12 görevleriyle Ay'dan örnekler getirmişti. Sovyet Rusya ise 1970 yılına gerçekleştirdiği Luna 16 ile Ay'dan örnekler getirmeyi başarmıştı. Luna 16, Ay'a iniş yapan ve oradan toprak örneği getiren ilk robotik sondaj aracı olmayı başarmıştı.