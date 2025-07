ChatGPT'nin popüler Ajan (Agent) modu nihayet tüm dünyada kullanıma sunuldu. Peki bu yeni modu hangi alanlarda hangi amaçlar için kullanabilirsiniz?

Bildiğiniz üzere OpenAI geçtiğimiz günlerde yeni ChatGPT modu olan Ajan (Agent) modunu kullanıma sundu. Günlük hayattaki pek çok rutinimizi yaptırabildiğimiz bu yeni Ajan modu sayesinde hem zamandan tasarruf edebiliyoruz hem de aynı anda farklı işlerle ilgilenebiliyoruz.

Doğrudan ChatGPT ile konuşur gibi Ajan (Agent) modunu seçerek istediğimiz şeyi yazıyor ve ChatGPT'nin masaüstünü hazırlamasını bekliyoruz. Kendi masaüstü üzerinden dilediğiniz görevleri yerine getiren bu mod, tıpkı bir asistan gibi sıkıcı işlerinizi sizin yerinize yapabiliyor. Biz de bu içeriğimizde, gelecekte tamamen ona emanet edeceğiniz pek çok rutin işi sizler için derledik.

ChatGPT Ajan (Agent) modunu kullanabileceğiniz alanlar

Yemek siparişi vermek

Erken emeklilik planı oluşturmak

Slayt hazırlamak

Seyahat planlamak

Excel tabloları oluşturmak

LinkedIn'de kişiye özel bağlantı isteği göndermek

Kıyafet ve ayakkabı siparişi vermek

Herhangi bir konuda araştırma yapmak

1. Yemek siparişi vermek

Hepimizin yemek söylerken seçtiği şeyler aşağı yukarı bellidir. Bunları ChatGPT'ye söyleyebilir, doğrudan hesabınıza girebilir ve böylelikle adresinize sıklıkla tercih ettiğiniz lokasyonlardan yemek söylemesini isteyebilirsiniz. Üstelik tercihi ona bırakmanız da mümkün.

2. Erken emeklilik planı oluşturmak

Erken emeklilik veya bireysel fon durumlarınız için ödeme planından taahhüt sürelerine kadar aklınıza takılan her şeyi araştırtabilir ve size özel planlar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Artık bunun için saatlerce araştırmaya veya banka görüşmeleriyle uğraşmaya ihtiyacınız yok.

3. Slayt hazırlamak

Özellikle okul için gerekli slaytlara yıllar önce saatlerimizi harcıyorduk. Günümüzde buna özel yapay zekâlar ve hatta doğrudan slayt araçlarının kendileri otomasyona dönüştüren araçlara sahip olsalar da artık direkt ChatGPT'nin Ajan (Agent) modundan istediğiniz slaytı hazırlamasını isteyebilir ve oturup seyredebilirsiniz. İstediğiniz zaman araya girmeniz de mümkün.

4. Seyahat planlamak

Günümüzde yine ChatGPT gibi araçları kullanarak seyahatinize dair lokasyon bilgileri, tavsiyeleri ve fiyatları öğrenebiliyorsunuz ama artık tamamını kendi başınıza yapmanız gerekmiyor. Ajan (Agent) modu sizin yerinize her şeyi planlayabilir ve biletlerinize kadar alabilir.

5. Excel tabloları oluşturmak

Excel tablolarındaki sütunlarda ve formüllerde saatlerce kaybolmanın sonu geldi. Artık Ajan (Agent) modu herhangi bir tabloyu doğrudan sisteminizden çekebilir, sıfırdan yeni bir tablo oluşturabilir ve bunlar üzerinde dilediğiniz değişiklikleri tıpkı çalışanınızmış gibi yapabilir.

6. LinkedIn'de kişiye özel bağlantı isteği göndermek

Evet, yeni bu yeni mod internetin her yerinde sizin talebiniz doğrultusunda dolaşabiliyor. Hadi gelin bunu biraz daha özelleştirelim. LinkedIn hesabınıza giriş yapmanızın ardından kendisinden mesleğiniz ile ilgili kişileri bulup her biri için özelleştirilmiş not ile birlikte bağlantı isteği göndermesini talep edebilirsiniz.

7. Kıyafet ve ayakkabı siparişi vermek

ChatGPT'ye kıyafet bedeninizi, beğendiğiniz tarzları ve ayakkabı numaranızı söyleyin. Geri kalanını sizin için en çok tercih ettiğiniz markalar üzerinden halledecek. Üstelik belirli bir fiyat aralığı verebilir ve sipariş verirken o fiyat aralığının üstüne çıkmamasını da sağlayabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış.

8. Herhangi bir konuda araştırma yapmak

ChatGPT ve benzeri yapay zekâ araçlarına araştırma yaptırabilmek yeni bir özellik değil fakat Ajan (Agent) modu üzerinden araştırma yaptırmanın belli başlı farklılıkları var. Bunlardan en önemlisi, artık girdiği siteleri ve size sunacağı bilgileri aldığı yerleri doğrudan görebiliyor, gerektiğinde müdahale edebiliyorsunuz.

Elbette yeni Ajan (Agent) moduyla yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Burada her şey işiniz, talebiniz ve yaratıcılığınızda bitiyor. Eğer farklı kullanım alanlarınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.