Axios tarafından paylaşılan veriler, ChatGPT'ye günde toplam kaç adet komut girildiğini ortaya koydu. Yapay zekâ aracına girilen komut sayısı, ne kadar popüler olduğunu bir kez daha gösteriyor.

OpenAI’ın geliştirdiği devrimsel yapay zekâ aracı ChatGPT, her geçen gün daha da popüler hâle gelerek dünyanın en çok kullanılan ürünlerinden biri olmayı başarmıştı. Öyle ki geçtiğimiz mart ayındaki veriler, ChatGPT’nin haftalık kullanıcı sayısının 500 milyonu geçtiğini göstermişti. Mayısta gelen bilgiler ise 2 ayda 300 milyona yakın artışla 800 milyonu aştığını ortaya koymuştu.

Şimdi ise Axios tarafından ChatGPT’nin kullanım verileriyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. OpenAI tarafından da doğrulanan bu veriler, ChatGPT’ye dünya çapında 1 günde toplam kaç adet komut girildiğini gösteriyor. Sayı, aracın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne seren nitelikte.

Günde 2,5 milyar komut giriliyor

Axios’un elde ettiği verilere göre dünya çapında ChatGPT’ye günde 2,5 milyar adet komut giriliyormuş. Bunlardan 330 milyonu ise ABD’den geliyormuş. Bunu yıl olarak hesapladığımızda ChatGPT’ye yıllık 912,5 milyardan daha fazla komut gönderildiğini anlayabiliyoruz.

Tabii ki ChatGPT’nin hâlâ kullanım konusunda yıllık 5 trilyon arama sayısına sahip olan Google’a ulaşmasına uzun bir süre var. Ancak birkaç yılda bu seviyelere gelmesi, Google’ın ciddi anlamda bir rakibe sahip olduğunu gösteriyor. Sadece 2 ayda 300 milyon kişi eklendiğini söylemiştik. Eğer büyüme bu hızda devam ederse yakında arama motorunu geçtiğini görme ihtimalimiz var.