ChatGPT’nin yeteneklerini genişleten yeni bir özellik daha devreye alındı. OpenAI tarafından geliştirilen ajan modu, yapay zekânın bilgisayar üzerinde doğrudan işlem yapmasına olanak tanıyor. Yeni sistem tarayıcı üzerinden görevler yürütme, rezervasyon yapma ve belge düzenleme gibi işlemleri kapsıyor. Yeni özellik, Türkiye’deki Plus aboneleri için de aktif hâle getirildi.

OpenAI, ChatGPT'ye eklediği ajan modunu artık Türkiye'deki Plus kullanıcılarının da erişimine açtı. Yeni gelen bu özellikle birlikte ChatGPT, yalnızca sohbet eden bir araç olmaktan çıkıp çeşitli görevleri üstlenen bir dijital asistana dönüşüyor.

OpenAI’ın geliştirdiği ajan modu, ChatGPT’nin kullanıcı bilgisayarını uzaktan kontrol ederek çeşitli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde e-posta göndermekten rezervasyon yapmaya kadar birçok işlem otomatikleştirilebiliyor.

ChatGPT, artık tarayıcıda işlem yapıp rezervasyon gerçekleştirebilecek

Sistem tarayıcı üzerinde işlem yapabiliyor, ekran görüntüsü alabiliyor. Aynı zamanda kullanıcı adına rezervasyon gibi görevleri de gerçekleştirebilecek. Bu işlemleri gerçekleştirmeden önce kullanıcıdan onay istenecek ve işlem sırasında kontrolün manuel olarak devralınması da mümkün olacak.

Sistemin temelinde, OpenAI’ın özel olarak eğittiği bir yapay zekâ modeli bulunuyor. Çok aşamalı ve karmaşık görevleri yerine getirebilen bu sistem, “Operator” ve “Deep Research” gibi önceki ChatGPT özelliklerini geliştiren ekiplerin ortak çalışmasıyla hazırlandı. Ajan modunun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Yeni özellikle birlikte ChatGPT, artık sadece sohbet eden bir araç olmaktan çıkıp sanal bir asistan gibi görev üstlenebiliyor. Öte yandan bu yapının çalışması sırasında bazı gizlilik risklerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ChatGPT ajan modu nasıl kullanılır?

ChatGPT’nin ajan modunu aktif etmek ve kullanmak için karmaşık bir kurulum sürecine gerek yok. Adım adım ilerleyerek bu özelliği kolayca kullanmaya başlamak mümkün. İşte temel adımlar: