OpenAI, ChatGPT'ye eklediği ajan modunu artık Türkiye'deki Plus kullanıcılarının da erişimine açtı. Yeni gelen bu özellikle birlikte ChatGPT, yalnızca sohbet eden bir araç olmaktan çıkıp çeşitli görevleri üstlenen bir dijital asistana dönüşüyor.
OpenAI’ın geliştirdiği ajan modu, ChatGPT’nin kullanıcı bilgisayarını uzaktan kontrol ederek çeşitli görevleri yerine getirmesine olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde e-posta göndermekten rezervasyon yapmaya kadar birçok işlem otomatikleştirilebiliyor.
ChatGPT, artık tarayıcıda işlem yapıp rezervasyon gerçekleştirebilecek
Sistem tarayıcı üzerinde işlem yapabiliyor, ekran görüntüsü alabiliyor. Aynı zamanda kullanıcı adına rezervasyon gibi görevleri de gerçekleştirebilecek. Bu işlemleri gerçekleştirmeden önce kullanıcıdan onay istenecek ve işlem sırasında kontrolün manuel olarak devralınması da mümkün olacak.
Sistemin temelinde, OpenAI’ın özel olarak eğittiği bir yapay zekâ modeli bulunuyor. Çok aşamalı ve karmaşık görevleri yerine getirebilen bu sistem, “Operator” ve “Deep Research” gibi önceki ChatGPT özelliklerini geliştiren ekiplerin ortak çalışmasıyla hazırlandı. Ajan modunun tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Yeni özellikle birlikte ChatGPT, artık sadece sohbet eden bir araç olmaktan çıkıp sanal bir asistan gibi görev üstlenebiliyor. Öte yandan bu yapının çalışması sırasında bazı gizlilik risklerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
ChatGPT ajan modu nasıl kullanılır?
ChatGPT’nin ajan modunu aktif etmek ve kullanmak için karmaşık bir kurulum sürecine gerek yok. Adım adım ilerleyerek bu özelliği kolayca kullanmaya başlamak mümkün. İşte temel adımlar:
- ChatGPT Plus hesabınızla giriş yapın: Ajan modunu kullanabilmek için öncelikle ChatGPT Plus abonesi olmak gerekiyor. Plus hesabınızla giriş yaptıktan sonra bu özelliğe erişim sağlanabiliyor.
- Model olarak GPT-4o’yu seçin: Ajan modunu kullanmak için GPT-4o modelini seçmek gerekiyor. Bu özellik, yalnızca GPT-4o üzerinden aktif edilebiliyor.
- “Araçlar” (Tools) bölümüne gidin: Sol menüde yer alan “Araçlar” (Tools) sekmesine tıklayarak devam edin. Bu alanda ChatGPT’nin sunduğu çeşitli özelliklere ulaşmak mümkün.
- “Ajan Modu”nu aktif edin: Araçlar bölümünde “Ajan” ya da “Agent” seçeneğini bulun ve bu özelliği aktif hâle getirin. Böylece ajan modu kullanıma hazır hâle gelir.
- İzinlere onay verin: Ajan modu, bazı görevleri yerine getirmeden önce sizden onay talep eder. İşlemlerin başlaması için bu izinleri vermeniz gerekir.
- Artık kullanabilir ve müdahale edebilirsiniz: Ajan modu görevleri yürütürken süreci tamamen yapay zekâya bırakmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz herhangi bir anda devreye girerek işlemi manuel olarak durdurabilir veya yönlendirebilirsiniz. Bu sayede kontrol her zaman kullanıcıda kalır.