Bizi İşaretten Nefret Ettirdi: ChatGPT Artık Uzun Tire (—) Kullanmayı Bırakıyor!

OpenAI'ın ChatGPT'ye getirdiği yeni bir güncelleme ile birlikte artık modeller "—" işaretini kullanmamasını söylediğimizde bizi dinleyecek.

OpenAI CEO’su Sam Altman, X’te yaptığı yeni bir paylaşımla ChatGPT’nin artık kullanıcıların “tire (—) kullanma” talimatlarına uyduğunu duyurdu. Daha önce özel ayarlarda belirtilse bile uzun tire işareti metinlerde sıkça görünmeye devam ederken, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar modelin yazım tarzı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

Uzmanlar, uzun tire kullanımının tek başına bir yapay zekâ imzası olmadığını ancak stil tespit algoritmalarının giderek daha fazla bu tür ayrıntılara baktığını belirtiyordu. Yani kısaca içinde "—" bulunan içerikler için doğrudan yapay zekâ ile yazılmış diyebiliyorduk.

Neden ısrarla (—) kullanıyordu?

OpenAI'a göre uzun tire karakterinin büyük dil modellerinde sık görünmesinin temel nedeni, modellerin bu işareti yoğun şekilde içeren geniş veri kümeleriyle eğitilmiş olması. Sıkıntı olan kısım ise eskiden bu tür stil tercihlerini kısıtlama yönündeki talepler model tarafından yok sayılırken, yeni güncelleme ile artık modeller kullanıcıların bu yöndeki talimatlarına uyacak.

Yine de tire kullanımı hâlâ birçok profesyonel yazar için bilinçli bir tercih. Yani hâlâ uzun tire içeren metinler, içerikler ve makaleler görebilirsiniz ve bu içeriklerin yapay zekâ ile yazıldığını söylemek, daha önce olduğu gibi hâlâ pek de doğru olmayacak.