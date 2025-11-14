Google'ın Yeni Yapay Zekâ Aracı SIMA 2, Tıpkı Bizler Gibi Oyun Oynayabiliyor

Google'ın en yeni yapay zekâ aracı SIMA 2, günümüzde popüler olan birçok oyunda etkileşimli oyun arkadaşı olabiliyor.

Google DeepMind’in yeni yapay zekâ aracı SIMA 2, No Man’s Sky, Valheim ve Goat Simulator 3 gibi pek çok oyunu öğrenerek gerçek bir “etkileşimli oyun arkadaşı” hâline geldi.

İlk kez Google’ın Gemini yapay zekâsıyla da çalışmaya başlayan SIMA 2, yalnızca verilen talimatları izlemekle kalmıyor, kullanıcının amacını anlayıp karmaşık akıl yürütme yapabiliyor ve daha önce hiç görmediği oyunlarda bile hedef odaklı görevleri yerine getirebiliyor.

SIMA 2 bir süre son kullanıcıya sunulmayacak

DeepMind ekibi, SIMA 2’nin bir tüketici ürünü gibi düşünülmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Araştırmacılar, bu tür oyun ortamlarını “gerçek dünyaya” aktarılabilecek beceriler için ideal bir eğitim alanı olarak görüyor. Ayrıca teknoloji devleri arasında hızlanan AGI yarışında bu yeteneklerin kritik bir adım olduğu belirtiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte oyun dünyası, yapay zekâ araştırmalarının sadece başlangıç noktası... Asıl hedef gerçek dünyada esnek, akıllı ve otonom sistemler oluşturmak. Keza araç da şu anda akademisyenler ve bazı geliştiriciler için sınırlı bir sürüm hâlinde kullanıma sunulmuş durumda. Yani genel kullanıma açılıp açılmayacağını şu aşamada bilemiyoruz.