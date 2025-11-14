ChatGPT'nin "Grup Sohbeti" Özelliği Duyuruldu: Artık Arkadaşlarınızla ve Ailenizle Aynı ChatGPT Sohbetine Yazabileceksiniz

OpenAI, ChatGPT'nin yeni grup sohbeti özelliğini resmî olarak tanıttı ve özellik başlangıçta sınırlı bölgeye özel olarak kullanıma açılmış durumda.

OpenAI, ChatGPT için grup sohbeti özelliğini bazı bölgelerde test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla aynı sohbette bir araya gelerek ChatGPT ile birlikte plan yapmasını, karar almasını ve fikir geliştirmesini sağlıyor. Grup sohbetleri, özel konuşmalardan tamamen ayrı tutuluyor ve tutulan bellek bilgisi paylaşılmıyor.

Özellik şimdilik Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Yeni Zelanda’da ChatGPT Free, Go, Plus ve Pro kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ayrıca hem mobilde hem de tarayıcıda çalışıyor ve OpenAI, şu süreçte oluşacak geri bildirimlerin özelliğin geleceğini şekillendireceğini söylüyor.

Tıpkı WhatsApp grup sohbetleri gibi çalışacak

Grup sohbetleri sayesinde arkadaşlarla hafta sonu tatili planlamak, iş arkadaşlarıyla proje taslağı hazırlamak veya ev dekorasyonu gibi yaratıcı işleri birlikte yönetmek artık daha pratik. Sohbetlere link üzerinden birden fazla kişi davet edilebiliyor ve ChatGPT, konuşma akışına göre gerektiğinde devreye giriyor. Hatta istenirse katılımcılar yalnızca adıyla etiketlenebiliyor.

GPT-5.1 Auto modeliyle çalışan özellik; arama, görsel oluşturma, dosya yükleme gibi araçları da destekliyor. Kullanıcılar grup adını değiştirebiliyor, üyeleri yönetebiliyor ve ChatGPT’nin bu grupta nasıl davranacağına dair özel talimatlar verebiliyor.

Peki siz ChatGPT'nin bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.