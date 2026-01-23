Yapay Zekâ Tarayıcısı ChatGPT Atlas'a Yepyeni Özellikler Geldi!

OpenAI, yapay zekâ destekli tarayıcısı ChatGPT Atlas için bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme sekme grupları gibi birçok kullanışlu yeni özelliği kullanıcılara sunacak.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi konumunda bulunan OpenAI, geçtiğimiz yılın ekim ayında ChatGPT için Atlas ismini verdiği tarayısını resmen tanıtmıştı. Bu tarayıcı, ChatGPT’yi internette deneyiminin merkezine koyarak yapay zekâ destekli bir internette gezinme deneyimi yaşamanıza imkân tanıyordu.

Şimdi ise şirket, ChatGPT Atlas için yepyeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme tarayıcıya kullanıcılar için çok yararlı olabilecek yepyeni özellikler getiriyor. Gelin bu özelliklere bakalım.

Sekme grupları, bellek kullanımında iyileştirmeler ve dahası

ChatGPT Atlas’a gelen yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar yapay zekâ tarayıcısında “Sekme Grupları” ismi verilen bir özellik kullanabilecekler. Güncellemedeki en dikkat çeken yenilik olan bu özellik, birden fazla sekmeyi içeren gruplar oluşturmanıza imkân tanıyor. Bir sekmeye sağ tıklayarak grup oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca bu gruplar için emoji kullanımı da mümkün. Daha düzenli bir gezinme deneyimi yaşamanızı sağlayacağını söyleyebiliriz.

Bunun dışında bazı küçük yenilikler de var. Arama sonuçları dikey olarak üst üste dizilmiş bağlantılar olarak güncellendi. Ayrıca varsayılan arama motorunuz için "Otomatik" seçeneği, ChatGPT ve Google arasında seçim yapmayı sağlayacak. Buna ek olarak bellek kullanımında yapılan iyileştirmelerle daha az yavaşlama göreceksiniz.

Şirket, “ChatGPT’ye Sor” kenar çubuğuna hızlı öneriler de eklemiş. Ayrıca sayfa yakınlaştırma, video görüşmelerinde sekme paylaşımı, profil yönetimi, geliştirici araçları, kısayollar gibi bölümlerde de çok sayıda iyileştirme yapıldı.