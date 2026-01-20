OpenAI'ın 2026'daki Yapay Zekâ Hedefi Belli Oldu: Şirketten Bu Yıl Neler Göreceğiz?

OpenAI CEO'su Sarah Friar, OpenAI'ın 2026 yılındaki planlarını ve gerek yazılım gerek donanım alanındaki hedefini açıkladı.

OpenAI, 2026 yılı için rotasını “pratik kullanım” olarak netleştirdi. Şirketin CFO’su Sarah Friar’ın kaleme aldığı blog yazısına göre OpenAI, yapay zekânın neler yapabildiğiyle insanların onu gerçek hayatta nasıl kullandığı arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Özellikle sağlık, bilim ve kurumsal dünyada yapay zekânın doğrudan daha iyi sonuçlar üreteceği söyleniyor.

“Zekânın değeriyle ölçeklenen bir iş” başlıklı yazıda ChatGPT’nin lansmanından bu yana OpenAI’ın nasıl büyüdüğü ve iş modelini nasıl ölçeklendirdiği anlatılıyor. Friar’a göre şirketin son dönemdeki büyümesi; işlem gücü, ileri düzey araştırmalar, ürünler ve gelir modellerinin birbirini beslediği bir “çark” sayesinde gerçekleşiyor.

OpenAI'ın 2026 için büyük bir altyapı taahhüdü var

Ancak bu büyümenin ciddi bir maliyeti de var. OpenAI, Kasım 2025 itibarıyla yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık altyapı taahhüdü altına girmiş durumda. Şirket, bu dev yatırımı yönetebilmek için altyapıyı doğrudan sahiplenmek yerine ortaklıklar kurmayı, esnek sözleşmeler yapmayı ve gerçek talebe göre adım atmayı tercih ediyor.

Hatırlayacağınız üzere OpenAI, geçtiğimiz günlerde platforma reklamların geleceğini duyurmuştu ve daha uygun fiyatlı ChatGPT Go aboneliğini de dünya genelinde herkesin kullanımına açtı ancak Friar’a göre asıl dönüşüm burada bitmiyor. Yapay zekâ; ilaç keşfi, enerji sistemleri, finansal modelleme ve bilimsel araştırmalara girdikçe yeni gelir modelleri de ortaya çıkacak.

Donanım tarafı hareketli geçecek

Lisanslama, fikri mülkiyet anlaşmaları ve sonuç odaklı fiyatlandırma bu yeni dönemin temel taşları olacak. Friar bu süreci, internetin evrimine benzetiyor: “İnternet nasıl geliştiyse, zekâ da aynı yolu izleyecek.”

Öte yandan “pratik kullanım” hamlesinin bir ayağı da donanım olabilir. OpenAI’ın, efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği donanım cihazlarının ilk örneğinin bu yıl içinde tanıtılabileceği gündemde.

Peki sizin 2026 yılında OpenAI'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.