Xiaomi, Evinizi Çok Güvenli Hâle Getirecek 4G Destekli Akıllı Güvenlik Kamerasını Duyurdu

Xiaomi, hücresel özelliğe sahip evinizi çok güvenli hâle getirecek akıllı güvenlik kamerası tanıttı. Cihaz, sınırsız ve ücretsiz internet paketiyle geliyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, her tüden ürünüyle öne çıkmayı başaran bir firmaydı. Telefonlardan akıllı ev aletlerine kadar aklınıza gelebilecek her kategoriden cihazı ürettiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Çin merkezli firma, gerçekleştirdiği bir lansmanla ev güvenliği odaklı yeni ürünü Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 4G’yi duyurdu. Bir ev güvenlik kamerası olan cihaz, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin Wi-Fi gerektirmeyen güvenlik kamerası

Teknoloji devinin tanıttığı yeni kamera, dahili 4G LTE bağlantısı kullanarak WiFi ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu, kamerayı hücresel kapsama alanı olan hemen her yere yerleştirebileceğiniz ve görüntüleri Mi Home uygulaması üzerinden yayınlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bu nedenle artık kullanıcıların zayıf ev ağları veya geniş alan kapsama alanına sahip pahalı yönlendiriciler konusunda endişelenmesine gerek yok.

Daha da iyi olan yanı ise uygulama tabanlı yayın için ücretsiz ve sınırsız veri planı ile birlikte gelen veri paketi. Yani ücretsiz ve sınırsız hücresel internetle geliyor, böylece ayrı aylık ödemelere, operatörlerle uğraşmaya gerek kalmıyor.

Cihazda f/1.6 diyafram açıklığına sahip iki adet 5MP sensör içeren çift kamera kurulumu var. İkiz kameralar, geniş açılı bir görünümün yanı sıra telefoto perspektifi de sunarak hem geniş bir sahne kapsamı hem de daha iyi ayrıntılar için yakınlaştırılmış kayıtlar sağlıyor. sayede yüzleri daha iyi tespit edebilir, araç plakalarını kaydedebilir ve 3K kayıtlar sayesinde uzaktaki hareketleri görmek mümkün.

Ayrıca yapay zekâ destekli algılama özelliğiyle insanları ve araçları ayırt edebiliyor, yanlış alarmları azaltıyor. Kullanıcıların ziyaretçiler ve kuryelerle doğrudan akıllı telefonlarından konuşmalarını sağlayan iki yönlü sesli iletişim özelliği de var. IP66 dayanıklılık derecesine sahip cihaz 53 dolarlık uygun bir fiyata sunulacak.