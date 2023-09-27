OpenAI, ChatGPT'nin artık internette arama yapabileceğini duyurdu. Sohbet botu, Bing ile çalışan özellikle artık güncel bilgileri kullanıcılara sunabilecek. Daha öncesinde 2021 ve öncesinden verilere erişebiliyordu.

OpenAI, sohbet botu ChatGPT’ye yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, yapay zekâ modeline sesli soru sorup sesli yanıt alma ve görsel yükleme yeteneğinin geldiği açıklanmıştı. Teknoloji devi, şimdi de bir başka yeniliği duyurdu.

OpenAI, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada ChatGPT’nin artık internete göz atarak kullanıcılara güncel yanıtlar verebileceğini duyurdu.

Bing ile çalışacak özellik, yakında herkese gelecek

İnternet üzerinden araştırma yapma özelliği, kullanıcıların en çok istediği şeylerden biriydi. Popüler sohbet botu, normalde sadece Eylül 2021 öncesi verilerle sınırlıydı. Bu nedenle güncel olmayan bilgiler sunabiliyordu. Aslında bu özellik daha önce Plus için denenmişti. Ancak OpenAI, ödeme gerektiren sitelere ulaşılabilme gibi endişeler nedeniyle devre dışı bırakmıştı.

Duyuruya göre model, Micosoft’un Bing arama motorunu kullanacak. İnternette tarama yaptıktan sonra da kaynaklara yönlendiren bağlantılarla kullanıcılara yanıtlar sunacak. OpenAI, web sitelerinin ChatGPT’nin kendileriyle nasıl etkileşime girebileceğini kontrol edebileceğini söylüyor.

İnternette tarama yapma özelliği bugün Plus ve kurumsal müşterilere sunulan Enterprise üyeleri için açıldı. OpenAI, tüm kullanıcılara yakın zamanda geleceğini aktardı ancak kesin bir tarih vermekten kaçındı.