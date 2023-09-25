OpenAI, ChatGPT'ye kullanıcıları sevindirecek yenilikler geleceğini duyurdu. Artık ChatGPT'ye görsel yükleyerek veya ses kaydederek soru sorabileceksiniz.

OpenAI’ın sohbet botu ChatGPT, ne sorarsanız sorun yanıt verebilmesiyle son bir yıldır tüm dünyanın gündemindeydi. OpenAI, bugün yaptığı bir açıklamayla popüler yapay zekâ aracının yeteneklerinin artacağını duyurdu.

Şirketin açıklamalarına göre ChatGPT, artık görme, duyma ve konuşma yeteneklerine sahip olacak. Yani sohbet botuna fotoğraf gönderebilecek ve sesli yanıt alabileceğiniz sesli sorular yöneltebileceksiniz.

Yeni özellikler, ilk başta ücretli kullanıcılara gelecek, daha sonra herkes için sunulacak

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın.

ChatGPT, ses kaydederek bir soru yönelttiğinizde bunu metne dönüştürerek bir cevap oluşturacak. Daha sonra bu cevabı da sese geri dönüştürerek size aktaracak. OpenAI’ın paylaştığı videodan görülebildiği gibi özellik, sohbet botunun Siri, Alexa ve Google Asistan gibi sesli asistanlar gibi hissettirmesini sağlayacak. Tabii OpenAI’ın teknolojilerini düşündüğümüzde, çok daha iyi cevaplar geleceğini söylemek mümkün.

OpenAI'ya göre yeni metinden konuşmaya çevirme modeli, yalnızca metinlerden ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses üretebilecek. Kullanıcılar da ChatGPT'nin beş farklı sesi arasından seçim yapabilecek.

*Videoyu görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayın

Google Lens’i andıran diğer özellik ise görsel yükleyerek soru sormak. İstediğiniz bir görseli ChatGPT’ye yükleyebilecek ve onun hakkında sorular sorabileceksiniz. Şirketin paylaştığı videoda nasıl çalışacağı görülebiliyor. Ayrıca uygulamanın çizim aracıyla fotoğrafların üzerine çizimler yapmak da mümkün olacak. Bu şekilde de daha net bir şekilde sorularınızı sohbet botuna yöneltebileceksiniz.

Tabii ki görsel arama bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İnsanların fotoğraflarının yüklenmesi de bunlardan biri. OpenAI, ChatGPT’nin insanlar hakkında analiz ve yorum yapmasına kısıtlama getirdiğini söylüyor. Yani sohbet botu, bir insanın fotoğrafı yüklendiğinde sorun oluşturabilecek yorumlar yapmayacak.

OpenAI, yeni özelliklerin iki hafta içinde ücretli kullanıcılara geleceğini söylüyor. Tüm kullanıcılar için ise bu tarihten kısa bir zaman sonra sunulacağını belirtiyor.