Bilgisayar korsanları, Claude ve ChatGPT yardımıyla Meksika'nın hükûmet sistemlerine sızmayı başardılar. 150 GB'lik hassas verinin çalındığı olayda yapay zekâ araçları, basit manipülasyon teknikleriyle uzman hacker hâline dönüştürüldü.

Hayatımızın hemen her yerinde kendini göstermeye başlayan yapay zekâ teknolojileri, manipüle edildikleri zaman çok büyük sorunlara yol açabiliyorlar. Bunun en net örneği ise şimdi yaşandı. Bir siber güvenlik firmasının hazırladığı rapora göre kimliği belirsiz hacker'lar, Anthropic'in Claude ve OpenAI'ın ChatGPT yazılımlarını kullanarak saldırı düzenlediler.

Edinilen bilgilere göre siber saldırganların hedefi, Meksika'daki hükûmet kurumlarına sızmaktı. İki güçlü yapay zekâ modelini eş zamanlı olarak kullanan hacker'lar, amaçlarına ulaşmayı da başardılar. Yapılan açıklamaya göre Meksikalıların hassas bilgilerini içeren 150 GB'lik veri, yapay zekâ sayesinde sızdırıldı.

Peki bunu nasıl yaptılar?

Bilgisayar korsanları, Meksika'daki sistemleri hack'lemek için yapay zekâyı manipüle ettiler. Bu bağlamda; Claude'u uzman bir hacker olduğuna inandıran saldırganlar, yapay zekâyı bir yarışmaya soktuklarına ikna ettiler. Sohbet robotu, aldığı komutlar doğrultusunda kapsamlı saldırı planları üretti, raporlar oluşturdu ve saldırı komutlarını hazır hâle getirdi.

Claude, saldırı sırasında bazen güvenlik duvarlarına takıldı. Bu noktada ChatGPT'ye geçiş yapan bilgisayar korsanları, aynı manipülasyon tekniğini kullanarak ChatGPT'yi kötü amaçlı hâle getirdiler. Tüm bu kapsamlı çalışmanın sonucunda sayısız veri, ele geçirilmiş oldu. Yaşanan olay, yapay zekâ araçlarının hâlâ istenildiği kadar güvenli olmadığını gözler önüne serdi.