Geçtiğimiz dakikalarda çöken ve erişilemez duruma gelen ChatGPT, Aralık ayında ikinci kez kesintiyle karşı karşıya.

Artık hepimizin günlük yaşantısının bir parçası hâline gelen yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, geçtiğimiz dakikalarda çöktü.

İlk olarak sosyal medya üzerinden ChatGPT'nin çöktüğünü aktaran kullanıcılar, şikâyetler arasında hesaplarına giriş yapamama ve sohbetlerini görüntüleyememe gibi noktalara değindi. Hesaplarına giriş yapabilen kullanıcılar ise yeni sohbet başlatamadıklarını belirtiyor.

OpenAI hizmetlerine erişilemiyor

Hizmetlerin canlı servis durumlarını aktaran DownDetector'da da ChatGPT ve OpenAI hizmetlerinin bir süredir sorunlara gebe olduğu görülebiliyor.

OpenAI cephesinden konuya dair henüz bir açıklama gelmiş değil. Hatırlayacağınız üzere Aralık ayı içerisinde bir kez daha OpenAI hizmetleri çökmüş ve kullanıcılar yaklaşık 4 saat boyunca ChatGPT'yi kullanamamıştı.