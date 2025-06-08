ChatGPT'nin "Gelişmiş Ses" Modu Artık Çok Daha Doğal (İnsanla Konuşmaktan Farksız Hâle Geldi)

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ChatGPT'nin "Gelişmiş Ses" modu, şirketin getirdiği yeni güncelleme sonrası artık çok daha insansı yanıtlar ve ifadeler kullanıyor.

OpenAI, ChatGPT'ye gelen yeni güncellemeyle sesli sohbet deneyimini bir adım daha ileri taşıdı. Artık ChatGPT ile konuşurken daha gerçekçi tonlamalar, anlamlı duraklamalar ve hatta duygularla süslenmiş cevaplar duymak mümkün.

Bu özellik ilk olarak GPT-4o ile tanıtılmıştı ama son güncellemeyle ChatGPT, tıpkı bir insan gibi tepki verme konusunda kendini epey geliştirdiğini iddia ediyor. Tepki süresi neredeyse 320 milisaniyeye kadar indi, yani neredeyse bir insanla konuşur gibi konuşabiliyorsunuz.

"Robotik" havası büyük ölçüde azaldı

En dikkat çekici yenilik ise sesin tonunun, hız ve duygulara göre değişebilmesi. Artık ChatGPT empati kurarken alttan alıyor, şaka yaparken inandırıcı bir şekilde konuşabiliyor. Önceki sürümlerdeki o "robotik" hava büyük ölçüde azalmış durumda.

Bununla da kalmıyor. Artık "Gelişmiş Ses" modu gerçek zamanlı çeviri desteği de sunuyor. Yani ChatGPT artık bir nevi canlı çevirmen gibi çalışabiliyor. Diller arasında geçiş yaparken konuşmayı kesmeden, uygulama değiştirmeden sohbet devam edebiliyor.

Şimdilik "Gelişmiş Ses" özelliği hâlâ yalnızca ChatGPT'nin Plus ve Pro kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Gelecekte ücretsiz kullanıcılara da sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsiz.

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