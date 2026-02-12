Tümü Webekno
ChatGPT'nin Derin Araştırma Moduna Kullanıcıları Çok Sevindirecek Yenililker Geldi

OpenAI, ChatGPT'nin derin araştırma moduna birçok yeni özellik getirdiğini açıkladı. Bu özellikler kullanıcının çok işine yarayacak.

ChatGPT'nin Derin Araştırma Moduna Kullanıcıları Çok Sevindirecek Yenililker Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, yüz milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler yapay zekâ aracı olmaya devam ediyor. Bu yüzden de şirket, düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ChatGPT’ye yönelik güncellemeler yayımlıyor ve yenilikler getiriyordu.

Şimdi ise sorularınız hakkında derin araştırma yapıp çok daha iyi sonuçlar verebilen “Derin Araştırma” özelliğine bir yenilik geldi. Şirket, derin araştırma özelliğini güncelleyerek tam ekran belge görüntüleyici ekledi.

Derin araştırmaya birçok yeni özellik eklendi

ChatGPT’ye eklenen dahili araç, belgenin belirli bölümlerine atlamak için kullanılabilecek sol sütunda bir içindekiler tablosu içerirken, sağ sütunun genişletilerek alıntı listesinin görüntülenebilmesini sağlıyor.

Gelen tek yenilik de bu değil. Sohbet botunun derin araştırma modu, kullanıcıların araştırmalarına odaklanmalarına yardımcı olacak birkaç yeni seçenek de kazandı. Artık araştırmalarınızı belirli web sitelerine ve daha geniş bir bağlantılı uygulama koleksiyonuna güvenilir kaynaklar olarak odaklayabileceksiniz.

Ayrıca yeniden tasarlanmış yan menü giriş noktası ve tam ekran belge görünümü, araştırmaya tek bir yerden başlamayı, incelemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Araştırmaya başlamadan önce bir araştırma planı oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor ve ayrıca süreç içinde yön değiştirme özelliğiyle ilerlemeyi takip edebiliyorsunuz.

