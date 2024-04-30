OpenAI, ChatGPT'ye "Memory" özelliği getirdi. Şimdilik belli bölgelerdeki ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilen bu özellik, yapay zekânın kişisel verileri belleğine almasını sağlayacak.

OpenAI, dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botlarından ChatGPT ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, "Memory" (hafıza) olarak isimlendirdiği yeni bir özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu. Yeni özellik, şimdilik ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek.

ChatGPT'nin Memory özelliği, en azından bazı kullanıcılar için oldukça önemli. Bu özelliği aktif eden kullanıcılar, ChatGPT'nin kendilerini hatırlamalarını sağlayacak. Bu bağlamda; artık kişisel bilgilerinizi ChatGPT ile paylaşıp, bunları hatırlamasını sağlayabileceksiniz. ChatGPT deneyimi kolaylaşmış olacak.

Hobileriniz, mesleki hayatınız ve dahası

ChatGPT'nin mevcut sürümlerinde bu yapay zekâya sürekli hatırlatma yapmak gerekebiliyor. Memory özelliği, bunun önüne geçilmesini sağlayacak. Mesela hobilerinizi veya mesleki hayatınızı ChatGPT ile paylaştınız. Daha sonra bununla ilgili konuşmak istediğinizde yeniden hatırlatma yapmaya gerek olmayacak.

Tabii Memory özelliği, gizlilik açısından bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. OpenAI, kullanıcılardan topladığı verileri GPT modellerinin eğitiminde kullanıp kullanmayacağına ilişkin bir şey söylemedi. Eğer bu konuda tereddütleriniz varsa kişisel bilgilerinizi ChatGPT ile paylaşmayın.