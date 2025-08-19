OpenAI, ChatGPT'nin yeni bir ücretli versiyonunu duyurdu. "ChatGPT Go" olarak isimlendirilen bu versiyon, oldukça uygun fiyatlı olmasına rağmen ücretsiz versiyondan çok daha iyi performans sunuyor. İşte ChatGPT Go ile ilgili bilmeniz gerekenler.

Yapay zekâ sektörünün bir numaralı ismi OpenAI'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, ChatGPT'nin ücretli abonelik planlarına yeni bir paket daha ekledi. "ChatGPT Go" olarak isimlendirilen paket, şimdilik Hindistan'da erişime açılmış durumda. Peki ChatGPT Go ile ChatGPT Plus arasında nasıl farklılıklar var?

OpenAI, ChatGPT'yi ücretsiz veya ücretli olarak kullanılabilir kılıyor. Ücretli versiyonlar, ücretsiz versiyonun daha geniş sınırlara sahip olmasıyla öne çıkıyorlar. ChatGPT Go ise ücretsiz sürüm ile ChatGPT Plus'ın tam ortasında yer alıyor diyebiliriz. Çünkü bu abonelik paketi, oldukça uygun fiyatlı olmasına rağmen ücretsiz versiyona göre çok daha gelişmiş özellikler sunuyor.

ChatGPT Go'nun özellikleri şu şekilde:

OpenAI'ın üst düzey yöneticilerinden Nick Turley, ChatGPT Go'nun özelliklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu paketin yazışma, resim oluşturma ve dosya yükleme performansı, ücretsiz versiyondan 10 kat daha yüksek. Ayrıca kişiselleştirilmiş sonuçlar için sunduğu bellek boyutu da ücretsiz versiyonun 2 katı. Bu özellikler, ChatGPT Go'nun fiyatı göz önünde bulundurulduğunda gayet yeterli diyebiliriz.

OpenAI'ın açıklamasına göre ChatGPT Go aboneliği satın almak isteyen kullanıcılar, 4,6 dolar ödeme yapacaklar. Bu tutar, ChatGPT Plus'ın 20 dolarlık ücretine kıyasla oldukça uygun. Şirket, ChatGPT Go'yu Hindistan'da test edip kullanıcı geri bildirimlerine göre yeniden ayarladıktan sonra küresel çapta erişime açacak.