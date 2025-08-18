OpenAI CEO’su Sam Altman ve Jony Ive'in bir araya gelmesiyle birlikte duyurulan yeni ChatGPT cihazıyla ilgili Sam Altman'dan açıklama geldi.

OpenAI CEO’su Sam Altman ve efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive, Mayıs ayında ChatGPT odaklı yeni bir donanım üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Altman geçtiğimiz günlerde San Francisco’daki bir basın yemeğinde cihazı yeniden gündeme taşıdı ve “Öyle güzel bir cihaz yapıyoruz ki üzerine kılıf takarsanız sizi bizzat bulurum” diyerek esprili bir şekilde ürünün tasarımına güvendiğini vurguladı

Altman, cihazın yeni bir “bilgisayar paradigması” sunacağını, beklemeye değer ve “inanılmaz” bir sürpriz olacağını söyledi. Cihaz ne yazık ki henüz gösterilmedi ancak sızan bilgilere göre ne bir akıllı telefon ne de bir akıllı gözlük olacak. Daha çok iPod benzeri, boyna asılabilen, cebe atılabilen ve masaya konabilen bir formda tasarlandığı konuşuluyor.

"İnsanların üçüncü temel cihazı olacak"

Söylentilere göre OpenAI’ın 2026’nın sonlarına doğru cihazı tanıtması ve 100 milyon üniteyi tarihin en hızlı çıkışıyla satmayı hedeflemesi bekleniyor. Altman, ChatGPT’ye erişmek için bugün bilgisayar ya da uygulama kullanmak gerektiğini ancak özel bir donanımın etkileşimi çok daha hızlı ve doğal hâle getireceğini savunuyor.

Çalışanlara yaptığı sunumda cihazı bir “yapay zekâ yol arkadaşı” olarak tanımlayan Altman, bu yeni cihazın iPhone ve MacBook’un ardından insanların üçüncü temel cihazı olmasını istiyor.

Cihazın kullanıcı bağlamını anlayabilmesi için OpenAI’ın “ortam bilgisayar katmanı” geliştirdiği de doğrulandı. COO Brad Lightcap’a göre bu teknoloji, cihazın kullanıcının çevresiyle nasıl etkileşimde olduğunu algılamasını sağlayacak.

Peki sizce bu cihaz Sam Altman'ın söylediği kadar büyük bir etki yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.