Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Abone Olmaya Değer mi? Yeni "Ucuz" ChatGPT Aboneliği Go ile Plus Arasında Ne Gibi Farklılıklar Var?

ChatGPT'nin bugün kullanıma sunduğu yeni ucuz abonelik seçeneği Go ile Plus arasındaki farklara gelin hep birlikte bakalım.

Abone Olmaya Değer mi? Yeni "Ucuz" ChatGPT Aboneliği Go ile Plus Arasında Ne Gibi Farklılıklar Var?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ sektörü baş döndürücü bir hızla gelişirken OpenAI, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Bugün "daha uygun fiyatlı" bir alternatif olarak karşımıza çıkan ChatGPT Go, ayda 20 dolar vermek istemeyen ama ücretsiz sürümün sınırlarına takılanlar için kullanıma sunulmuş durumda.

Peki bu yeni paket ile Plus arasındaki fiyat farkı neleri değiştiriyor ve "ucuz" abonelik gerçekten işinizi görür mü?

ChatGPT Go neler sunuyor?

2

ChatGPT Go, OpenAI'ın sunduğu daha hafif ve cüzdan dostu bir abonelik planıdır. Bunu, bir restoranın "fix menüsü" gibi düşünebilirsiniz. Şefin en özel, en pahalı tabakları (gelişmiş analiz araçları ve görsel oluşturma gibi) yok ama karnınızı doyuracak ana yemekler (hızlı metin üretimi ve sohbet) bolca var.

Eğer işiniz genellikle mail yazmak, metin düzeltmek, çeviri yapmak veya günlük planlamalarla ilgiliyse bu paket tam size göre.

  • GPT-5’e daha uzun süre ve daha fazla yazma hakkı
  • Daha fazla görsel üretme
  • Daha fazla dosya yükleme ve analiz edebilme
  • Daha uzun bellek (daha kapsamlı sohbet geçmişi)
  • Projeler, görevler ve özel GPT’ler oluşturabilme

Yani temel olarak ücretsiz plandaki sınırları genişletiyor ama Plus planındaki tüm premium araçlara erişim olanağı vermiyor.

ChatGPT Go ile Plus arasındaki farklar neler?

3

Özellik ChatGPT Go ChatGPT Plus
GPT-5 Erişimi ✅ Daha geniş ✅ En geniş
Görsel ve Dosya ✅ Ücretsize göre daha fazla limit ✅ Limitsiz
Derin Araştırma ❌ Ücretsiz ile aynı limit ✅ Daha fazla limit
Sora Video ❌ Yok ✅ Var
Bağlam & Bellek ✅ Daha fazla ✅ En fazla
Premium Araçlar ❌ Yok ✅ Var
Uygun Fiyatlı "ChatGPT Go" Türkiye'de Erişime Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri Uygun Fiyatlı "ChatGPT Go" Türkiye'de Erişime Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri
ChatGPT "Yıllık Özet" Duyuruldu: 2025'te Yapay Zekâyı Nasıl Kullandığınızı Gösteriyor ChatGPT "Yıllık Özet" Duyuruldu: 2025'te Yapay Zekâyı Nasıl Kullandığınızı Gösteriyor

ChatGPT Go 6 dolara ücretsiz plandaki hizmetlerin limitlerini genişletirken, Plus modeli nispeten sınırsız erişim için 20 dolarlık fiyat etiketine sahip. Peki sizin seçeneğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ChatGPT

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Bugüne Kadar Spotify'da Yayımlanmış Tüm Şarkılar Torrent'e Yüklendi (İndirmeye Ömür Yetmez)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim