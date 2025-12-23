Abone Olmaya Değer mi? Yeni "Ucuz" ChatGPT Aboneliği Go ile Plus Arasında Ne Gibi Farklılıklar Var?

ChatGPT'nin bugün kullanıma sunduğu yeni ucuz abonelik seçeneği Go ile Plus arasındaki farklara gelin hep birlikte bakalım.

Yapay zekâ sektörü baş döndürücü bir hızla gelişirken OpenAI, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına ve bütçelerine hitap eden yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Bugün "daha uygun fiyatlı" bir alternatif olarak karşımıza çıkan ChatGPT Go, ayda 20 dolar vermek istemeyen ama ücretsiz sürümün sınırlarına takılanlar için kullanıma sunulmuş durumda.

Peki bu yeni paket ile Plus arasındaki fiyat farkı neleri değiştiriyor ve "ucuz" abonelik gerçekten işinizi görür mü?

ChatGPT Go neler sunuyor?

ChatGPT Go, OpenAI'ın sunduğu daha hafif ve cüzdan dostu bir abonelik planıdır. Bunu, bir restoranın "fix menüsü" gibi düşünebilirsiniz. Şefin en özel, en pahalı tabakları (gelişmiş analiz araçları ve görsel oluşturma gibi) yok ama karnınızı doyuracak ana yemekler (hızlı metin üretimi ve sohbet) bolca var.

Eğer işiniz genellikle mail yazmak, metin düzeltmek, çeviri yapmak veya günlük planlamalarla ilgiliyse bu paket tam size göre.

GPT-5’e daha uzun süre ve daha fazla yazma hakkı

Daha fazla görsel üretme

Daha fazla dosya yükleme ve analiz edebilme

Daha uzun bellek (daha kapsamlı sohbet geçmişi)

Projeler, görevler ve özel GPT’ler oluşturabilme

Yani temel olarak ücretsiz plandaki sınırları genişletiyor ama Plus planındaki tüm premium araçlara erişim olanağı vermiyor.

ChatGPT Go ile Plus arasındaki farklar neler?

Özellik ChatGPT Go ChatGPT Plus GPT-5 Erişimi ✅ Daha geniş ✅ En geniş Görsel ve Dosya ✅ Ücretsize göre daha fazla limit ✅ Limitsiz Derin Araştırma ❌ Ücretsiz ile aynı limit ✅ Daha fazla limit Sora Video ❌ Yok ✅ Var Bağlam & Bellek ✅ Daha fazla ✅ En fazla Premium Araçlar ❌ Yok ✅ Var

ChatGPT Go 6 dolara ücretsiz plandaki hizmetlerin limitlerini genişletirken, Plus modeli nispeten sınırsız erişim için 20 dolarlık fiyat etiketine sahip. Peki sizin seçeneğiniz hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.