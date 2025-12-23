Tümü Webekno
Uygun Fiyatlı "ChatGPT Go" Türkiye'de Erişime Açıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

ChatGPT'nin uygun fiyatlı yeni abonelik seçeneği "Go", an itibarıyla Türkiye'de erişime açılmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT’nin standart olan ücretsiz sürümüne kıyasla daha fazla kullanım imkânı sunan ChatGPT Go aboneliğini Türkiye’de resmî olarak kullanıma açtı.

Ücretsiz sürümün sınırlarından bıkan ama Plus paketine de bütçe ayırmak istemeyenler için hayata geçirilen Go abonelik planı, fiyatı ve sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor.

ChatGPT Go’nun Türkiye fiyatı

2

ChatGPT Go, şu anda ChatGPT'nin internet sitesi üzerinden aylık 6 dolar karşılığında kullanıma açılmış durumda. Güncel kurla bu rakam yaklaşık 257 TL’ye denk geliyor.

iOS kullanıcıları için ise aylık abonelik ücreti 249,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

ChatGPT Go ne sunuyor?

3

ChatGPT'nin yeni Go paketi, ücretsiz sürüme kıyasla çok daha geniş kullanım alanı sağlıyor. Daha uzun sohbetler yapma, daha karmaşık sorulara yanıt alma ve daha fazla dosya yükleme imkânı sunan paket, özellikle yoğun şekilde yapay zekâ kullananları hedefliyor.

OpenAI, net bir mesaj limiti ya da dosya yükleme sınırı açıklamasa da Go planının “daha geniş çaplı erişim” sunduğunu vurguluyor.

ChatGPT Go ile Plus arasındaki fark ne?

4

ChatGPT Go, Plus paketine göre daha sade bir içerik sunuyor ama burada önemli olan ChatGPT'yi ne sıklıkla kullandığınız. Özetlemek gerekirse yeni Go abonelik planında:

  • Özel GPT’lere erişim,
  • Sora ile metinden video üretimi,
  • Codex entegrasyonu ve gelişmiş yazılım geliştirme araçları yer almıyor.

Yani Go, temel ihtiyaçların ötesine geçmek isteyenler için uygun fiyatlı bir seçenek ancak profesyonel ve üretim odaklı kullanıcılar için Plus ve Pro hâlâ daha kapsamlı.

