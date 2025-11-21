Tümü Webekno
ChatGPT'nin Grup Sohbet Özelliği Kullanıma Sunuldu: Artık Arkadaşlarınızla Birlikte Aynı ChatGPT Sohbetine Yazabileceksiniz!

OpenAI, ChatGPT'nin yeni grup sohbeti özelliğini resmî olarak kullanıma sundu. Peki bu yeni özellik nasıl çalışıyor ve neler sunuyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT için grup sohbeti özelliğini geçtiğimiz hafta tanıtmış ve bazı bölgelerde test etmeye başlamıştı. Bugün ise şirket, global çapta hem ücretsiz hem ücretli üyelikleri kapsayan tüm kullanıcıların kullanımına sunulduğunu açıkladı.

Bu yeni özellik, kullanıcıların arkadaşları, aileleri veya iş arkadaşlarıyla aynı sohbette bir araya gelerek ChatGPT ile birlikte plan yapmasına, karar almasına ve fikir geliştirmesine olanak tanıyor. Grup sohbetleri, özel konuşmalardan tamamen ayrı tutuluyor ve tutulan bellek bilgisi paylaşılmıyor.

Grup sohbeti özelliği nasıl çalışacak?

Yeni özellik hem mobilde hem de tarayıcıda çalışıyor, yani aileniz veya arkadaşlarınızla bir sohbet paylaşmak için sabit bir yerde olmanıza gerek yok. Grup sohbetleri sayesinde arkadaşlarla hafta sonu tatili planlamak, iş arkadaşlarıyla proje taslağı hazırlamak veya ev dekorasyonu gibi yaratıcı işleri birlikte yönetmek de artık daha pratik oluyor.

Sohbetlere link üzerinden birden fazla kişi davet edilebiliyor ve ChatGPT, konuşma akışına göre gerektiğinde devreye giriyor. Hatta istenirse katılımcılar yalnızca adıyla etiketlenebiliyor ve birbirlerinin mesajlarını alıntılayabiliyor. GPT-5.1 Auto modeliyle çalışan özellik aynı zamanda arama, görsel oluşturma ve dosya yükleme gibi araçları da destekliyor. Kullanıcılar grup adını değiştirebiliyor, üyeleri yönetebiliyor ve ChatGPT’nin bu grupta nasıl davranacağına dair özel talimatlar da verebiliyor.

Peki siz ChatGPT'nin bu yeni özelliğini kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

