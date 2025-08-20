OpenAI’ın son modeli GPT-5, yayımlandığı günden bu yana tartışmaların odağında. Kullanıcıların bir kısmı modelin önceki sürümlere göre daha zayıf olduğunu savunurken, sosyal medya platformları bu konuda farklı önerilerle dolup taşıyor. Son olarak Reddit’te ortaya çıkan özel bir komut, GPT-5’in kullanım şeklini tamamen değiştirdiği iddiasıyla gündeme geldi.

OpenAI’ın yeni modeli GPT-5, çıktığı günden beri kullanıcıların dilinden düşmüyor. Ancak bu sefer övgülerden çok eleştiriler ön planda. Birçok kişi modelin önceki sürümlere göre daha az etkili olduğunu söylüyor. Sosyal medyada ise bu duruma çözüm arayışı başladı. Kullanıcılar, GPT-5’i daha verimli hale getirdiğini iddia ettikleri “sihirli prompt”larını paylaşıyor. Reddit’te dolaşan son paylaşım da “GPT-5’in gücünü yüzde 100'e çıkaran” bir yöntem sunduğunu öne sürüyor.

Reddit’te bir kullanıcının paylaştığı bu prompt, aslında GPT-5’in nasıl cevap verdiğini baştan aşağı değiştirmeyi amaçlıyor. Mantığı da gayet basit: soruya net ve doğrudan yanıt veriyor, ardından adım adım nasıl o sonuca ulaştığını anlatıyor. Bununla da kalmıyor, farklı bakış açıları sunup sonunda hemen uygulanabilecek kısa bir özetle bitiriyor.

Performansını %100'e çıkardığı iddia ediliyor

Ayrıca prompt’ta, soru çok genişse bunun parçalara bölünmesi gerektiği de vurgulanıyor. Kullananların anlattıklarına göre ChatGPT bu sayede daha derli toplu, adım adım ilerleyen ve sonunda kısa bir eylem planı veren yanıtlar üretiyor. Üstelik isteyenler, “Quick hit”, “Deep Dive”, “Plan Mode” ya da “Show Math” gibi komutlarla yanıtların ne kadar detaylı olacağını kendileri ayarlayabiliyor.

İngilizce versiyonu:

"From now on, act as my expert assistant with access to all your reasoning and knowledge. Always provide:

﻿﻿﻿A clear, direct answer to my request.

﻿﻿﻿A step-by-step explanation of how you got there.

﻿﻿﻿Alternative perspectives or solutions I might not have thought of.

﻿﻿﻿A practical summary or action plan I can apply immediately.

Never give vague answers. If the question is broad, break it into parts. If I ask for help, act like a professional in that domain (teacher, coach, engineer, doctor, etc.). Push your reasoning to 100% of your capacity."

Türkçe versiyonu:

“Bundan sonra, akıl yürütme sürecine ve tüm bilgine erişimi olan uzman asistanım gibi davran. Her zaman şunları sağla:

Talebime açık ve doğrudan bir yanıt.

O sonuca nasıl ulaştığını adım adım açıklama.

Düşünmemiş olabileceğim alternatif bakış açıları veya çözümler.

Hemen uygulayabileceğim pratik bir özet ya da eylem planı.

Asla belirsiz yanıtlar verme. Soru geniş kapsamlıysa, onu parçalara ayır. Yardım istersem, o alandaki bir profesyonel (öğretmen, koç, mühendis, doktor vb.) gibi davran. Akıl yürütmeni kapasitenin %100’üne kadar zorla.”

Bu prompt’un GPT-5’i gerçekten farklı bir şekilde kullanmamızı sağlayıp sağlamadığı aslında tamamen kullanıcıların deneyimine bağlı. Yine de ortada şu bir gerçek var: bu tartışmalar, yapay zekâ araçlarının doğru yöntemlerle çok daha işlevsel hale gelebileceğini bir kez daha gösteriyor.