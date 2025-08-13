Yapay zekâ sohbet botları, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sürekli olarak yeni özellikler kazanıyor. Bu değişiklikler bazen mevcut özelliklerin tamamen kaldırılmasına, bazen de geri getirilmesine yol açabiliyor. Son gelişme ise ChatGPT’de uzun süredir tartışma konusu olan model seçme menüsünün yeniden kullanıma sunulması oldu.

OpenAI, geçen hafta GPT-5’i tanıtırken bu modelin ChatGPT deneyimini daha basit hale getireceğini açıklamıştı. Kısa sürede yapılan değişikliklerle birlikte model seçme menüsü yeniden geri geldi. Artık kullanıcılar, güncellemeyle birlikte farklı hızlarda ve farklı tarzlarda yanıt veren modellere yeniden ulaşabiliyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-5’e “Auto”, “Fast” ve “Thinking” adında üç yeni mod eklendiğini açıkladı. Auto modu, sorunuza en uygun yanıtı verecek modeli otomatik olarak seçiyor. Fast modu daha hızlı yanıt verirken Thinking modu ise daha detaylı ve kapsamlı yanıtlar sunuyor.

Kullanıcı tercihleri model seçme menüsünü geri getirdi

Aynı zamanda kısa süre önce kaldırılan GPT-4o, GPT-4.1 ve o3 gibi eski modeller de ücretli kullanıcılar için yeniden erişime açıldı. Şirketin hedefi, GPT-5 ile tek bir birleşik model üzerinden tüm ihtiyaçlara cevap vermekti. Ancak lansman sonrası yaşanan sorunlar, bu planın tam olarak istenilen sonucu vermediğini gösterdi. Kullanıcıların farklı model yanıtlarına alışmış olması, geri bildirimlerde önemli bir rol oynadı. Lansman gününde ise yaşanan teknik aksaklıklar da sistemin performansı konusunda soru işaretleri yarattı.

Anlaşılan OpenAI, yapay zekâ modellerini kullanıcıların kendi tercihlerine daha iyi uyarlamak için çalışmaya devam edecek. Model seçme menüsünün geri dönmesi ise, şirketin “tek model” hayaline ulaşmak için hâlâ biraz yolu olduğunu gösteriyor.