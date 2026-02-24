Tümü Webekno
ChatGPT'ye Mevcut "Pro" Plandan Daha Ucuz Bir "Pro Lite" Aboneliği Geliyor: Peki Fiyatı Ne Kadar Olacak?

ChatGPT'nin mevcut abonelik seçeneklerine bir yenisi daha ekleniyor. Peki bu abonelik seçeneğinin avantajı ne olacak?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ChatGPT'nin aylık 20 dolarlık Plus planını yetersiz, 200 dolarlık Pro planını ise fazla pahalı bulanlar için yeni bir abonelik seçeneği olan ChatGPT Pro Lite geliyor.

Bir yapay zekâ geliştiricisi, ChatGPT’nin web uygulamasının kodlarını incelerken “ChatGPT Pro Lite” isimli yeni bir abonelik planına dair izler buldu. Kodlarda yer alan ödeme sayfası ifadelerine göre bu yeni planın fiyatı aylık 100 dolar olarak görünüyor.

Keşfi yapan isim, AIPRM’in baş mühendisi Tibor Blaho. Blaho daha önce de ChatGPT’ye reklam geleceğini gösteren gizli kodları ortaya çıkarmış ve bu iddia doğru çıkmıştı. Bu da yeni “Pro Lite” planı iddialarını daha güçlü kılıyor.

100 dolarlık ChatGPT Pro Lite planı neden önemli?

Şu anda OpenAI, bireysel kullanıcılar için dört farklı plan sunuyor:

  • Ücretsiz plan
  • Go planı – Aylık 8 dolar
  • Plus planı – Aylık 20 dolar
  • Pro planı – Aylık 200 dolar

Plus planı görsel ve video üretimi, geçmiş konuşmaları hatırlama ve özel GPT oluşturma gibi özelliklerle çoğu kullanıcı için yeterli ancak yoğun kullanım yapanlar, yazılım geliştiriciler ve Codex odaklı çalışanlar için limitler hızlıca dolabiliyor. Bu durumda tek seçenek, fiyatı 200 dolara sıçrayan Pro plan oluyor.

İşte tam bu noktada 100 dolarlık bir “Pro Lite” planı, fiyat-performans açısından kritik bir ara çözüm sunacak.

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek" Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"
GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası... GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

