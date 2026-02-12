ChatGPT'ye Reklam Gelmesi, OpenAI'da Krize Yol Açtı: İstifalar Başladı!

OpenAI'ın ChatGPT'de reklam göstermeye başlayacak olması, şirket içinde büyük bir krize yol açmış durumda. Karar üzerine istifa eden bir yönetici, konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yapay zekâ sektörünün öncü ismi OpenAI'ın ChatGPT ile ilgili attığı bir adımdan bahsetmiştik. Yapılan resmî açıklamaya göre şirket, ChatGPT'de reklam göstermeye başlayacaktı.

Ancak gelen son haberler, reklam kararının OpenAI'da büyük bir krize yol açtığını gözler önüne seriyor. Hatta şirketin yapay zekâ modellerinin nasıl oluşturulduğu ve bunların nasıl fiyatlandırıldığı üzerine çalışmalar yapan üst düzey yöneticilerinden Zoe Hitzig, karar üzerine OpenAI'dan ayrıldı. New York Times'a demeç veren Hitzig, çok sert çıkışlarıyla dikkat çekti.

"ChatGPT reklamları her şeyden daha riskli!"

OpenAI, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklam gösterme seçeneği sunuyor. Zoe Hitzig, alınan kararın en çok bundan kaynaklı olarak riskli olduğunu söylüyor. Zira eski OpenAI yöneticisine göre kullanıcılar, ChatGPT'ye tüm özelini dökebiliyor. Bunun reklam malzemesi hâline getirilmesi, kabul edilebilir bir durum değil.

Hitzig, OpenAI'ın kendisine reklam üzerinden bir ekonomik model kurmaya çalışmasını da eleştiriyor. Yaptığı açıklamaya göre bu model, ilk aşamalarda OpenAI'ın kuruluş amacına uygun olacak. Ancak daha fazla gelir, şirketin esnemeler yapmasına neden olacak. Bunun sonucunda da ChatGPT, ilerleyen dönemlerde Facebook gibi kullanıcı verileri ve gizlilik üzerinden tartışmaya açılacak.