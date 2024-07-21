OpenAI'ın popüler sohbet botu ChatGPT'nin ücretsiz versiyonu Riziko oynayabilir mi?

Orijinal adıyla Jeopardy, ülkemizdeki ismi ile Riziko, ilginç bir konsepte sahip bir yarışma programı olarak büyük üne sahip. Riziko'da yarışmacılar, verilen cevapların sorularını bulmaya çalışıyor. Örneğin "Bitkilere yeşil rengi veren ve fotosentezde kullanılan yapıdır." şeklinde cevap çıkıyor, yarışmacı "klorofil nedir?" diyerek soruyu biliyor.

Bu konsept oldukça uzun süre televizyonlarda yer almakla beraber, IBM'in Watson adlı bilgisayarı bu yarışmayı kazanması ile büyük sükse yapmış ve yapay zekâ alanında önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı. Benzer bir şeyi ChatGPT'nin ücretsiz versiyonu için denedik. Bu denemede ChatGPT'den internette cevapları aramamasını istedik.

Öncelikle cevapları verelim:

ChatGPT'nin sorularını aradığı cevaplar bunlar, yanıtları görmeden önce kendinizi de test edebilirsiniz. Bakalım siz mi yoksa ChatGPT mi daha çok doğru soru bilebileceksiniz.

Özellikle Adana, Urfa gibi şehirlerle özleşmiş, doğrudan doğruya ateşin üzerinde tutularak ya da bir kap içinde susuz olarak pişirilmiş et yemeğidir .

. Bir dönem gezegen olarak kabul edilmiş olmasına rağmen bugün gezegen olarak kabul görmeyen gök cismidir.

bugün gezegen olarak kabul görmeyen gök cismidir. Yaptığı güncelleme ile birlikte dünya çapında bilişim teknolojileri sistemlerinde sorunlar yaşanmasına neden olan firmadır.

sorunlar yaşanmasına neden olan firmadır. Çekiç ve üzengi ile birlikte kulakta bulunan üç küçük kemikten bir tanesidir .

. Burdur'un şehirlerarası telefon kodudur.

Bunlar da sorular:

Kebap nedir?

nedir? Plüton nedir?

nedir? CrowdStrike nedir?

nedir? Örs nedir?

nedir? 248 nedir?

İşte ChatGPT'nin cevapları

Son soruya gelen yanıtı doğru kabul ettiğimizde ChatGPT'nin 5 sorudan 3'ünü bildiğini görüyoruz. Aslında yapay zekâlar her tür bilgiye erişebiliyor olsalar da oyunlar oynamaları, bu tür yarışmalarda mücadele etmeleri konseptleri ne kadar iyi kavradıklarını gösteriyor.