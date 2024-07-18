DeepL çeviri sistemine güç verecek yeni dil modelini tanıttı. Modelin, Google Çeviri ve ChatGPT'den daha iyi performans gösterdiği ifade edildi.

2017’den beri makine çevirisinde Google Translate’in en dişli rakiplerinden biri olmayı başaran DeepL, şimdi de yepyeni bir büyük dil modeliyle (LLM) karşımıza çıktı. Almanya merkezli girişimin yeni modelinin günümüzdeki birçok çeviri sisteminden iyi olduğu belirtildi.

Yeni dil modeli, özel olarak çeviri ve düzenlemeye odaklanması için geliştirilmiş bir model olarak nitelendiriliyor.

Google Translate ve ChatGPT’den daha iyi performans gösterdiği söyleniyor

Şirketin açıklamalarına göre modelin amacı, daha fazla insanlar gibi çeviri üretmek ve halüsinasyon riskini azaltmak. Yapay zekâ modellerinde halüsinasyonun çok büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Bu terim, modellerin gerçek olmayan veya yanlış çıktılar üretmesine deniyor.

Modelin rakiplerinin aksine eğitilmek için internete bağlı olmadığı da eklenmiş. Bunun yerine DeepL’in kendi verilerini kullanıyor. Ayrıca dil uzmanlarının da çeviri kalitesini artırmak için modeli eğittiği belirtilmiş.

Şirketin iddiasına göre model, Google, OpenAI ve Microsoft gibi çeviri konusunda günümüzde önde gelen şirketlerden daha iyi performans gösteriyor. Yani neredeyse herkesin kullandığı Google Çeviri ve son zamanlarda kendini iyice geliştiren ChatGPT’den daha iyiymiş. Testlerde, Google Çeviri’nin DeepL’in modelinin kalitesine ulaşmak için 2 kat daha fazla düzenlemeye, ChatGPT’nin ise 3 kat daha fazlasına ihtiyaç duyduğu gözlemlenmiş.

Bunlara ek olarak kendi modelleri arasında da testler gerçekleştirildi. Sonuçlarda, İngilizce, Japonca ve Çince’de 1,7 kat iyileşme, İngilizce-Almanca eşleşmesinde ise 1,4 kat iyileşme olduğu gözlemlendi.

Yeni modeli içeren sistem, şimdilik sadece ücretli abonelik sistemi DeepL Pro’ya abone olanlar için İngilizce, Almanca, Japonca ve Çince olmak üzere dört dilde sunuldu. Kullanıcılar, web üzerinden yeni nesil modeli seçerek kullanabiliyorlar. DeepL Pro ücretleri ülkemizde aylık 8,74 dolardan başlıyor.