OpenAI, Daha Küçük Yapay Zekâ Modeli GPT-4o mini'yi Tanıttı

OpenAI'ın birkaç ay önce tanıttığı en gelişmiş çoklu yapay zekâ modeli olan GPT-4o'nun mini versiyonu geldi.

Yaklaşık iki ay önce OpenAI, GPT-4o adlı yeni çoklu yapay zekâ modelini tanıtmıştı. Bu model, firmanın metin, görsel, ses ve video formatında çıktılar üretebilen ve diğer modellere bağlantı yapmaya ihtiyaç duymamasıyla dikkat çekiyordu. OpenAI şimdi de GPT-4o Mini'yi duyurdu.

GPT-4o, üçüncü parti değerlendirmelerine göre firmanın bugüne kadarki en gelişmiş modeli olarak piyasanın zirvesinde yer alıyordu. Birkaç hafta sonra çıkan Anthropic'in Claude 3,5 Sonnet modeli GPT-4o ile başa baş mücadele etmeye başlamıştı. O günden beri iki model sıkı bir mücadele içerisinde yer alıyor.

GPT-4o Mini geldi

Rekabette öne çıkmak isteyen OpenAI, GPT-4o mini modelini tanıtırken bu model için "piyasadaki en uygun maliyetli küçük model" ifadesini kullandı. Modelin geliştiricilere maliyeti 1 milyon kullanıcı tokeni için 15 sent olurken modelden alınan her 1 milyon token için ise 60 senti gözden çıkarmaları gerekiyor.

OpenAI API Ürün Başkanı Oliver Godement, GPT4o-mini'nin özellikle işletmeler ve start-uplar için çok faydalı olduğunu söyledi. Godment, "Zeka başına maliyet o kadar iyi ki, müşteri desteği, yazılım mühendisliği, yaratıcı yazarlık ve her türlü görev için kullanılacağını düşünüyorum. Her yeni modeli benimsediğimizde, yeni kullanım durumları ortaya çıkıyor ve GPT-4o mini için bunun daha da geçerli olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.