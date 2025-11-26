ChatGPT Aboneliklerini Karşılaştırdık: Ücretsiz vs Plus vs Pro (Abone Olmaya Değer mi?)

ChatGPT'nin pek çok kullanıcı bilmese de iki farklı ücretli abonelik seçeneği bulunuyor. Peki bu abonelik seçenekleri ne gibi avantajlar sunuyor?

ChatGPT'yi internet tarayıcınızda veya mobil cihazınızda oturum açmadan kullanabilirsiniz ancak kuvvetle muhtemel biliyor olduğunuz gibi farklı abonelik seçenekleri de mevcut. Eğer ChatGPT'yi düzenli olarak kullanacaksanız, ücretsiz hesabın sınırlarına kısa sürede ulaşmanız mümkün. Hâl böyle olunca abonelik seçeneklerine göz atmanızda fayda var.

Özetlemek gerekirse üç farklı ChatGPT abonelik seçeneği bulunuyor. Bunlar Ücretsiz, Plus ve Pro. Ayrıca Teams ve Enterprise adlı iki iş aboneliği ve ChatGPT EDU adlı üniversite öğrencileri için özel bir abonelik de mevcut ama biz bugün Ücretsiz, Plus ve Pro'ya değineceğiz.

ChatGPT ücretsiz sürümü neler sunuyor?

Adından da anlaşıldığı gibi ChatGPT'nin ücretsiz sürümü en temel sürümdür ancak yine de ChatGPT-5'in en son sürümüne "sınırlı" erişim ve ChatGPT Search özelliğini kullanma olanağı sağlar.

Bunun yanı sıra ChatGPT Voice, dosya yükleme ve görüntü oluşturma gibi daha gelişmiş özelliklere de erişebilirsiniz ancak bu özelliklere de erişiminiz son derece sınırlıdır. Birçoğunu günde sadece iki veya üç kez kullanabilirsiniz. Bu kullanım sınırına ulaştığınızda ChatGPT ya daha düşük bir modelle devam edeceğinizi ya da bahsi geçen özelliği belirlenen tarih ve saate kadar kullanamayacağınızı belirten bir bilgi mesajını ekrana getirir.

ChatGPT Plus aboneliği neler sunuyor?

ChatGPT Plus, ChatGPT'nin ilk ücretli abonelik katmanıdır ve aylık 20 dolar ücreti bulunur. Abone olduğunuz takdirde yukarıda bahsettiğimiz özelliklerde çok daha fazla kullanım hakkı elde edersiniz, böylece istediğiniz tüm dosyaları yükleyebilir, istediğiniz tüm görüntüleri oluşturabilir ve ChatGPT Voice'u istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Ücretsiz seviye size ChatGPT-5.1'e erişim sağlarken, kısa sürede daha basit bir modele geri döner. Plus sürümünde ChatGPT-5.1'e çok daha fazla erişim hakkına sahip olursunuz ve ayrıca daha iyi cevaplar vermek için daha uzun süre düşünen Thinking, hızlı düşünen Thinking mini, hızlı cevaplar için Instant ve sorduğunuz soruya göre hangi modu kullanacağına karar veren Auto modu gibi farklı modları da kullanabilirsiniz.

Plus üyesi olarak birkaç güzel bonus özelliğe de sahip olursunuz. Örneğin OpenAI'ın yapay zekâ video üretme aracı Sora'ya erişim hakkınız olur ancak 720p çözünürlük ve 10 saniyelik filigran içeren kliplerle sınırlandırılırsınız.

Ayrıca ChatGPT Agent'a da erişebilirsiniz. Agent, arka planda talimatlarınızı yerine getirme yeteneğine sahiptir, böylece komutu verdikten sonra başka bir şeyle ilgilenebilirsiniz.

Plus hesabının bir diğer avantajı, OpenAI'ın eski modeller olarak adlandırdığı ve bazı kullanıcıların en yeni ChatGPT-5.1 modeline karşı bile tercih ettiği eski ChatGPT-4o ve ChatGPT-o3 modellerine erişim imkânı sunmasıdır.

ChatGPT Pro aboneliği neler sunuyor?

ChatGPT'yi ciddi ve profesyonel bir şekilde kullanmak istiyorsanız aylık 200 dolar gibi ciddi anlamda yüksek bir ücrete sahip olan Pro aboneliğini tercih edebilirsiniz. Pro abonelik, OpenAI'ın en gelişmiş LLM'i olan ChatGPT-5 Pro'ya erişim sağlamanıza olanak tanır. Bu model, zor sorulara mümkün olan en iyi cevapları vermek için daha fazla hesaplama gücü kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca Plus aboneliğinde olduğu gibi eski o3-pro modeline ve ChatGPT-4o gibi tüm eski modellere de erişim elde edersiniz.

Pro hesapta Sora video oluşturma erişimi de çok daha kapsamlıdır. 10 saniyeden uzun süren ve filigran içermeyen 1080p çözünürlüklü videolar oluşturmak istiyorsanız ChatGPT Pro abonesi olmak zorundasınız.

Özetlemek gerekirse hangi abonelik seçeneğine karar vereceğiniz, ChatGPT'yi ne amaçla kullandığınıza bağlı. Ara sıra kullanıyorsanız, ücretsiz olarak kullanmak ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Özellikle daha fazla görsele ihtiyacınız varsa Plus aboneliği en mantıklı olanı. Pro aboneliği şu anda fiyatı nedeniyle pek makul değil ama gerçek anlamda profesyonel işlerle uğraşanlar için şüphesiz tercih edilebilecek bir seçenek...