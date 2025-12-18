ChatGPT Yanlış Bilgi Veriyor mu? Yanlış Bilgi Verme Oranı Ne Durumda?

ChatGPT, bu kadar gelişmesine rağmen hâlâ yanlış yanıtlar veriyor mu? Ne kadar dikkatli olmasınız?

Yapay zekâ teknolojilerinin son birkaç yılda inanılmaz geliştiği bilinen bir gerçek. Artık herhangi bir sorumuz olduğunda yapay zekâya sorup hızlıca yanıt alabiliyoruz. Bir görsel oluşturmak istediğimizde bu araçları kullanarak saniyeler içinde istediğimiz görüntüyü elde edebiliyoruz. OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT’de en çok kullanılan yapay zekâ aracı konumunda.

Peki bu kadar büyük gelişmelere rağmen ChatGPT hâlâ yanlış yanıtlar veriyor mu? Yanlış yanıt verme oranı ne kadar? Bu içeriğimzide dünyanın en popüler yapay zekâ aracının şu anda nasıl durumda olduğunu göreceğiz.

Hâlâ yanlış yanıtlar veriyor mu?

Buna yanıtımız evet. ChatGPT, her ne kadar inanılmaz gelişmiş hâle gelse de hâlâ bazı konularda yanlış yanıt verme ihtimaline sahip. Direkt olarak geliştiricisi OpenAI’ın da yaptığı uyarılarda olduğu gibi ChatGPT, son model GPT 5.2 modelini kullansanız bile hâlâ tamamen yanlış veya yanlış yönlendiren yanıtlar verebiliyor. Üstelik bu yanlış yanıtları kendine güvenen bir şekilde bile söyleyebiliyor.

Yani kullanıcıların hâlâ yapay zekâ modellerine tam olarak güvenmemesi gerekiyor. Verilen yanıtları, özellikle de hassas bir konuysa birden fazla kez kontrol edip doğru olup olmadığını doğrulamanız sizin işinize yarayacaktır. Ne kadar gelişmiş olursa olsunlar yanlış bilgi üretebileceklerini unutmamalısınız.

Neden yanlış bilgi veriyor?

ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarının yanlış bilgi vermesi, sektörde halüsinasyon denilen şeye dayanıyor. Yani model, emin olmadığı, eksik bağlamlı ya da doğrulama gerektiren konularda akıcı ve ikna edici bir şekilde “tahmin” yapabiliyor.

Hâlâ yanlış bilgi verebilmelerinin arkasında bazı nedenler var. Temel olarak olası ve akıcı cevaplar üreten dil modelleri bunlardan biri. Eğitimleri, doğru–yanlış ayrımı yapılmış kusursuz bir bilgi deposuna değil, insanların ürettiği, hatalar ve çelişkiler içeren devasa metinlere dayanıyor.

Çoğu zaman en yaygın, en tanıdık veya bağlama en uygun görünen ifadeyi üretiyorlar. Emin olmadığı durumlarda boşlukları doldurması, yanlış bilgiyi ikna edici bir dille sunmasına yol açabiliyor. Ayrıca bazı modellerin bilgileri zamanla eskiyor, bazılarında dış dünyayla doğrulama yeteneği sınırlı oluyor. Buna ek olarak dil modellerinin internetin “tam bir kopyası” gibi çalışmaması, olasılıksal olarak en uygun yanıtı seçmesi de etkili. Yani çok farklı nedenlerden dolayı yanlış bilgi ürettiklerini görebiliyoruz.

Yanlış bilgi verme oranı ne kadar?

Maalesef şu kadar yanlış bilgi verme oranı var diyemeyiz. Çünkü kesin bir oran yok. ChatGPT’nin yanlış bilgi verme oranı, sorunun türüne, kullanılan modele, web’de arama gibi doğrulama araçlarının açık olup olmamasına ve istenen çıktının türüne göre değişebiliyor. Örneğin OpenAI yakın zamanda yayımlanan GPT 5.2 modelinin 5.1’e göre daha doğru yanıtlar verdiğini ve daha az halüsinasyon gördüğünü açıklamıştı. Yani her yeni modelde halüsinasyonlar azalıyor diyebiliriz.

Sonuç olarak yanlış bilgi verme durumunun tamamen ortadan kalkma gibi bir ihtimal şu an için yok. Genel anlamda doğru yanıtlar verseler de özellikle hassas konularda verilen yanıtlarda gerekli doğrulamaları ve kontrolleri yapmanız sizin için daha iyi olacaktır.