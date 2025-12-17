Tümü Webekno
ChatGPT'ye Apple Music Geliyor! İşte İlk Bilgiler

OpenAI, yakında ChatGPT'ye Apple Music'in ekleneceğini duyurdu. Kullanıcılar, Apple Music özelliklerine ChatGPT üzerinden erişebilecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT’ye geçtiğimiz ekim ayında uygulamaların entegre edilmeye başladığı duyurulmutşu. Spotify’dan Canva’ya kadar birçok farklı uygulamaya direkt olara ChatGPT üzerinden erişim sağlayabiliyor, özelliklerinden yararlanabiliyordunuz.

Şimdi ise OpenAI, yepyeni bir uygulamanın daha yapay zekâ aracına ekleneceğini duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamalara göre Apple’ın müzik hizmeti Apple Music, yakında ChatGPT’ye entegre olacak.

ChatGPT’den Apple Music’e erişebileceksiniz

Apple Music’in ChatGPT entegreasyonu, tıpkı Spotify gibi çalışacak. Kullanıcılar, ChatGPT. Üzerinden Apple Music özelliklerine ulaşabilecekler. Örneğin istediğiniz türden bir çalma listesi istediğinizde ChatGPT Apple Music ile birlikte çalışarak o listeyi sizin için oluşturacak ve Apple Music üzerinden erişmenize imkân tanıyacak.

Apple Music özelliği, iOS ve masaüstü cihazlar üzerinden kullanılabilecek. Aklınıza gelen herhangi bir müzik sorusunu da sorabileceksiniz. Örneğin bir filmde duyduğunuz bir şarkının adını hatırlayamadınız. ChatGPT, sizin için o şarkıyı bulup Apple Music üzerinden size gösterecek. ChatGPT’nin Apple Music entegrasyonunun ilerleyen zamanlarda geleceği açıklansa da henüz tam bir tarih verilmemiş. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz ve daha farklı nasıl özellikler sunacağını göreceğiz.

