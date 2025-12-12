18+ Sohbetler Yapılabilecek ChatGPT'nin "Yetişkin Modu"nun Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı

OpenAI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ChatGPT'nin yetişkin modunun ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

Dün akşam şimdiye kadarki en gelişmiş modeli olan GPT 5.2’yi duyuran OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT’ye sadece yetişkinler tarafından kullanılabilecek ve erotik içerikler içerecek bir mod geleceğini açıklamıştı. Bu modun tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi yoktu.

Şimdi ise konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. GPT 5.2 lansmanının ardından gazeticilere açıklamalarda bulunan OpenAI’ın uygulamalar tarafının patronu Fidji Simo, yetişkin modunun ne zaman geleceğine dair bilgi verdi.

2026’nın ilk çeyreğinde çıkış yapacak

Simo, yaptığı açıklamada ChatGPT’nin yetişkin modunu 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı beklediklerini aktardı. Yani ocak, şubat veya mart aylarının birinde erotik içerikler içeren yetişkin ChatGPT modu göreceğiz. Şirket, bu modu sunmadan önce yaş doğrulama sistemini geliştirmek istiyor.

Yetişkin modu, 18 yaş ve üzeri kullanıcılara özel olacak. Şirket, şu anda bir yaş tahmin özelliğinin erken aşamalarında. Bu özellik, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için belirli güvenlik önlemlerinin ve içerik kısıtlamalarının otomatik olarak uygulanmasını sağlayacak. Simo’ya göre yaş tahmin modeli, bazı ülkelerde reşit olmayan kullanıcıları tespit etme yetenekleri konusunda test edilmeye başladı. Şirketin istediği seviyeye gelince de yetişkin modunda kullanılacak.