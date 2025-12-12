Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

18+ Sohbetler Yapılabilecek ChatGPT'nin "Yetişkin Modu"nun Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı

OpenAI, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ChatGPT'nin yetişkin modunun ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı.

18+ Sohbetler Yapılabilecek ChatGPT'nin "Yetişkin Modu"nun Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dün akşam şimdiye kadarki en gelişmiş modeli olan GPT 5.2’yi duyuran OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT’ye sadece yetişkinler tarafından kullanılabilecek ve erotik içerikler içerecek bir mod geleceğini açıklamıştı. Bu modun tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise bir bilgi yoktu.

Şimdi ise konu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. GPT 5.2 lansmanının ardından gazeticilere açıklamalarda bulunan OpenAI’ın uygulamalar tarafının patronu Fidji Simo, yetişkin modunun ne zaman geleceğine dair bilgi verdi.

2026’nın ilk çeyreğinde çıkış yapacak

ai

Simo, yaptığı açıklamada ChatGPT’nin yetişkin modunu 2026’nın ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı beklediklerini aktardı. Yani ocak, şubat veya mart aylarının birinde erotik içerikler içeren yetişkin ChatGPT modu göreceğiz. Şirket, bu modu sunmadan önce yaş doğrulama sistemini geliştirmek istiyor.

Yetişkin modu, 18 yaş ve üzeri kullanıcılara özel olacak. Şirket, şu anda bir yaş tahmin özelliğinin erken aşamalarında. Bu özellik, 18 yaşın altındaki kullanıcılar için belirli güvenlik önlemlerinin ve içerik kısıtlamalarının otomatik olarak uygulanmasını sağlayacak. Simo’ya göre yaş tahmin modeli, bazı ülkelerde reşit olmayan kullanıcıları tespit etme yetenekleri konusunda test edilmeye başladı. Şirketin istediği seviyeye gelince de yetişkin modunda kullanılacak.

OpenAI, ChatGPT'nin Yeni Modeli GPT-5.2'yi Duyurdu: Peki Yeni Model Neler Sunuyor? Nasıl Kullanılır? OpenAI, ChatGPT'nin Yeni Modeli GPT-5.2'yi Duyurdu: Peki Yeni Model Neler Sunuyor? Nasıl Kullanılır?
ChatGPT

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim