OpenAI, ChatGPT'nin yeni ve daha gelişmiş modeli GPT-5.2'yi duyurdu. Peki sadece bazı plandaki kullanıcılara açılan bu yeni model neler sunuyor?

OpenAI, ChatGPT'nin Yeni Modeli GPT-5.2'yi Duyurdu: Peki Yeni Model Neler Sunuyor? Nasıl Kullanılır?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, GPT-5 serisinin en yeni modeli GPT-5.2’yi geçtiğimiz saatlerde resmî olarak duyurdu.

Yeni model daha az halüsinasyon, geliştirilmiş doğruluk, iyileştirilmiş ruh sağlığı yanıtları ve profesyonel işlerde daha yüksek performans vaat ediyor. Üstelik Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise kullanıcıları için bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulmuş durumda.

GPT-5.2 neler sunuyor?

2

  • Matematik, bilim ve kodlamada belirgin ilerleme
  • Daha yüksek doğruluk ve azaltılmış halüsinasyon oranı
  • Üçüncü parti araçlarla agentik görevlerde daha başarılı
  • Gelişmiş görüntü analizi
  • Tablo ve iş uygulamalarında daha güçlü performans

OpenAI’ın yeni model kartına göre GPT-5.2 Thinking’in halüsinasyon oranı diğer modellere kıyasla şu şekilde:

  • GPT-5 Thinking: %16.8
  • GPT-5.1 Thinking: %12.7
  • GPT-5.2 Thinking: %10.9
  • Web erişimi açık olduğunda: %5.8

Ruh sağlığı konusunda daha güvenli yanıtlar veriyor

3

OpenAI son dönemde, ChatGPT’nin bazı kullanıcıları yanlış yönlendirerek ruh sağlığı açısından risk oluşturduğu iddiaları ve açılan davalarla gündemdeydi. Şirket bu nedenle GPT-5.2’de özellikle intihar, kendine zarar verme ve duygusal bağımlılık içeren konuşmalarda çok daha güvenli yanıtlar verdiklerini söylüyor.

OpenAI ayrıca yeni modelin hassas konulardaki hatalı veya zararlı yanıtları önceki versiyonlara göre gözle görülür şekilde azalttığını belirtiyor.

GPT-5.2 nasıl denenir?

4

OpenAI, yeni model serisini GPT-5.2 Instant, GPT-5.2 Thinking ve GPT-5.2 Pro olarak üç versiyon hâlinde yayımlıyor. Model bugün itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandı ancak herkese aynı anda ulaşmayacak.

Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise kullanıcıları ilk erişenler olacak. GPT-5.1 önümüzdeki üç ay boyunca “eski modeller” bölümünde kalacak ve ardından kaldırılacak.

Peki siz GPT 5.2'yi test edebildiniz mi? Yeni model hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

