ChatGPT "Zamanlanmış Görevler" Özelliği Ücretsiz Oldu! İşte Yapabilecekleriniz

OpenAI, daha önce yalnızca ücretli abonelerin erişebildiği ChatGPT görev zamanlayıcı özelliğini tüm kullanıcılar için aktif etti. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, ileri tarihli yapay zeka otomasyonları kurgulayabilecek ve bu zamanlanmış komutları başkalarıyla paylaşabilecek.

OpenAI, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve şimdiye kadar sadece ücretli planlarda sunduğu zamanlanmış görevler altyapısını tüm kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Ücretsiz hesap sahipleri artık sistem üzerinden en fazla 3 farklı görev planlayarak günlük işlerini yapay zekaya devredebiliyor, ileri tarihli ve tekrarlayan görevler tanımlayabiliyor.

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Belirli saatlerde haber özetleri derlemek, seyahat tarihlerine yönelik bildirimler oluşturmak veya periyodik veri takibi yapmak gibi süreçler, yeni arayüz paneli üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar hazırladıkları görev zamanlama şablonlarını bağlantı aracılığıyla diğer kişilerle de paylaşabiliyor.

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Görev zamanlayıcı özelliği ücretsiz hesaplarda nasıl çalışıyor?

Sol panelde yer alan görev zamanlayıcı menüsü üzerinden sohbet botuna belirli periyotlarda çalışacak komutlar verilebiliyor. Örneğin platforma her sabah günün önemli gelişmelerini derleme veya belirli bir tarihte hatırlatma yapma talimatı atanabiliyor. Önceden yalnızca abonelik sistemine dahil olan bu işlev, artık standart hesaplarda da doğrudan kullanılabiliyor.

Zamanlanmış görev şablonları paylaşılabilecek

Sistem, kullanıcıların kendi kurguladıkları zamanlama komutlarını dışarıya aktarmasına da olanak tanıyor. Hazırlanan bir görev dizisi, oluşturulan bir bağlantı aracılığıyla başka bir kullanıcıya iletilebiliyor. Böylece farklı kullanıcılar, benzer iş akışlarını sıfırdan kurgulamak zorunda kalmadan tek tıkla kendi hesaplarına aktarabiliyor.

Ücretli hesaplara Gmail ve Slack entegrasyonu getirildi

Ücretsiz kullanıcılara açılan zamanlayıcı özelliğinin yanı sıra, ücretli aboneler için de yeni entegrasyonlar duyuruldu. Plus ve üstü paketleri kullananlar; ChatGPT’yi Gmail, Slack ve GitHub hesaplarıyla ilişkilendirebilecek. Bu sayede belirtilen platformlarda bir hareketlilik yaşandığında yapay zeka otomatik olarak tetiklenerek belirlenen işlemleri başlatabilecek.