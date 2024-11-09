ChatGPT'de yaşanan gece yarısı kesintisi, binlerce kullanıcıyı etkiledi. OpenAI, sorunu hızlıca çözdüğünü açıkladı.

OpenAI'nin yapay zekâ sohbet botu ChatGPT, dün gece yaşanılan kısa süreli bir kesinti sonra yeniden kullanıma açıldı. Microsoft destekli OpenAI, kesintinin binlerce kullanıcıyı etkilediğini ve sorunun hızla çözüldüğünü belirtti.

ChatGPT hizmetleri kısa bir süre için kapalı kaldıktan sonra OpenAI'dan açıklama geldi. Şirket, ChatGPT ile ilgili sorunların hızlı bir şekilde çözüldüğünü ve çoğu kullanıcının erişiminin 04:34 Cumartesi itibarıyla açıldığını bildirdi. Yalnızca küçük bir grubun 05:00'a kadar sorunun devam ettiğini açıkladı.

Yarım saatlik erişim engeli

Kesinti izleme araçları ChatGPT hizmetlerinin yaklaşık yarım saat kapalı olduğunu ve bu sürede 19,403'den fazla kullanıcıyı etkilediğini bildirdi. Kasım 2022'de kullanıcıya sunulan ChatGPT, haftalık 250 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. OpenAI'nin değeri, 2021'deki 14 milyar dolardan 157 milyar dolara yükseldi ve gelirleri sıfırdan 3.6 milyar dolara çıkarak büyük bir artış gösterdi.

Sam Altman, kesintinin üzerine X'te "Eskisinden çok daha güveniliriz, önümüzde hala çok fazla iş var" paylaşımını yaptı. Kısa süreli kesinti kullanıcıların ChatGPT hizmetlerine erişimini geçici olarak engelledi. OpenAI'nin hızlı müdahalesiyle sorun çözüldü ve hizmet yeniden kullanılabilir hale geldi.