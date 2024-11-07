OpenAI, ChatGPT için yeni bir alan adı aldığını açıkladı. Artık "chat.com" adresine girdiğinizde de ChatGPT'ye ulaşabileceksiniz. OpenAI, bu alan adı için servet dökmüş gibi görünüyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket CEO'su Sam Altman, X'te yaptığı bir paylaşımda yeni bir alan adı aldıklarını duyurdu. Bu alan adı "chat.com"du. Artık bu bağlantıya girmeye çalıştığınızda ChatGPT'ye yönlendirileceksiniz.

Buraya kadar her şey normal. OpenAI'ın, dünyanın en popüler yapay zekâ destekli botu ChatGPT için böyle bir karar almış olması oldukça makuldü. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler, OpenAI'ın bu alan adı için büyük bir servet dökmüş olabileceğini ortaya koydu.

OpenAI, chat.com için 15 milyon dolardan fazla ödeme yapmış olabilir

chat.com alan adının eski sahibi, bilişim sektöründe çalışmalar yürüten Dharmesh Shah isimli bir adamdı. 2023'ün başında bir açıklama yapan Shah, bu alan adını 15,5 milyon dolara satın aldığını söylemişti. Ancak birkaç ay sonra yeni bir açıklama yapan Dharmesh Shah, alan adını sattığını açıklamıştı. O dönemlerde alan adını kimin aldığına ilişkin bir şey söylenmemişti.

İşte Sam Altman tarafından yapılan açıklama, Dharmesh Shah'ın yeni bir açıklama yapmasına neden oldu. X'te yaptığı paylaşımda alan adını satın alan kişinin Sam Altman olduğunu söyleyen Shah, ödeme olarak da hisse senedi aldığını ima etti. Sam Altman'i yıllardır tanıdığından bahseden Shah, OpenAI yatırımcısı olduğu için de mutlu olduğunu belirtti.